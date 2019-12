1 dic 2019

Están siendo días emocionantes para Roberto Bautista. Si hace una semana se alzó con la victoria en la Copa Davis, ahora se ha dado el 'sí, quiero' con Ana Bodí, su novia desde hace cuatro años. A pesar de las buenas noticias, no está siendo una época fácil para el tenista, que perdió a su padre, Ximo Bautista, mientras disputaba la Copa Davis. Lejos de retirarse del torneo, decidió continuar en homenaje a él.

"Me caso el sábado porque no tengo más fechas. Ana me ha dicho si quiero cambiarlo todo pero quiero seguir adelante. Yo le dije a mi padre que el mejor regalo de boda era que estuviera con nosotros ese día, pero en la situación en que estaba lo mejor es que esté ya descansando", afirmó en la radio días antes de su enlace.

A pesar de ello, el deportista vivió un emocionante día junto a la mujer que conoció en la infancia, ya que ambos nacieron y crecieron en Castellón, lugar que han elegido para sellar su amor en una ceremonia civil que contó con 400 invitados, entre los que se encontraba su compañero, el también tenista Pablo Carreño.

La ceremonia se celebró al aire libre en la finca Mas de Lucía (en la localidad de Nule) y la novia entró del brazo de su padre. La pareja vivió en su gran día momentos muy especiales, como la actuación en directo o las emotivas palabras de sus allegados.

Para la ocasión, la novia eligió un vestido de escote barco, decorado con motivos florales bordados y manga larga. De la parte trasera del vestido salía una larga capa y como peinado optó por un sencillo recogido bajo.