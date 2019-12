2 dic 2019 sara corral

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El cordobés', comparte una estrecha relación con ambos. Ahora que la joven se ha ido a vivir a París para finalizar sus estudios, viaja regularmente al lugar de residencia de sus padres para hacerles breves visitas.

Este fin de semana, la joven ha viajado hasta Sevilla para visitar a su padre y pasar unos días en familia.

Alba Díaz comparte una tierna foto de su padre cuando era joven.

La joven ha acudido al calor del hogar para pasar unos días en familia, tras el comunicado que dio ayer en el que aseguraba hacer roto con su novio, Javier Calle, puede que la joven acudiera al regazo de su padre en estos duros momentos.

"Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida", comenzaba diciendo Alba de el que es ya su exnovio.

Alba Díaz vuelve a recuperar su rutina en París.

"Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", sentenciaba sobre la ruptura. Tras este familiar fin de semana la joven ha vuelto a París para abordar los exámenes finales con más fuerzas que nunca.