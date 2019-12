2 dic 2019 sara corral

María Castro está poniendo todo apunto para recibir la Navidad junto a su marido y su hija. La actriz, que ya había hablado de lo importante que es para ella estas fechas, ha mostrado la especial ilusión que le hace vivirlas junto a su hija.

Esta semana, María ha cumplido 38 años, y como no podía ser de otro modo, la actriz ha decidido compartirlo con sus seguidores. Te contamos como.

"Gracias a todos los que me acompañáis en el camino. Gracias a todos los que os habéis unido a mi marcha, para levantarme cuando lo necesito. Gracias también a los que habéis dejado de caminar a mi lado, porque ya no era necesario ni productivo", comenzaba escribiendo la actriz.

"Gracias familia, porque me ha tocado la mejor del bombo.... la única... la incondicional... las más", continuaba diciendo, a lo que añadía: "Gracias Jose y Maia, por haber dado el verdadero sentido a mi día a día. Jose, gracias por seguir teniendo ganas de 'sorprenderme'... el regalo de ayer noche fue 'too much'".

María y su marido, José Manuel protagonizaron una de las pedidas de mano más increíbles de la historia de la televisión, y es que en pleno directo, el joven le pidió la mano a la actriz. "Hace dos años exactos que me desperté, mientras seguía soñando... y pude recordar lo vivido y sentido la noche anterior, viendo a través de estas imágenes", decía en una de sus últimas publicaciones.