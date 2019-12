4 dic 2019 sara corral

Andreu Buenafuente tuvo que abandonar su trabajo durante dos semanas a causa de una operación de espalda. Hoy el humorista ha anunciado que vuelve a las andadas y con más fuerza que nunca. Así lo ha demostrado a través de un divertido post de su Instagram personal.

"Personas: Vuelvo al curro!!! Gracias al equipo médico, a mis compañeros de Late motiv, a todos los que me mostraron su apoyo. Espalda bien, pierna en su sitio y cabeza como siempre. Nos vemos esta noche", comenzaba escribiendo el joven.

"Lo he pasado muy mal, ya sabéis que he tenido una operación de espalda. Decían que era poca cosa, pero lo he pasado mal. Ya estoy mejor y he vuelto en forma. Estoy como siempre, he entrado perfecto. Después de los Goya, me incorporo al Circo del Sol", continuaba contando el marido de Silvia Abril.

Sus seguidores están ya mucho más tranquilos y este tras el mensaje que escribió en Instagram donde ponía: "Me tomo dos semanitas para una pequeña operación de espalda y vuelvo como nuevo. Gracias al equipo por coger las riendas. No olvidéis que os estaré viendo. SAMANTÉ para todos y para mi", todas las alarmas saltaron.