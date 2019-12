3 dic 2019 sara corral

Ayer, Melendi acudió a uno de los programas más seguidos del momento, 'El Hormiguero'. Allí, es cantante asturiano rió, se emocionó y abrió su corazón para desvelar algunos de los momentos más difíciles por los que ha pasado su carrera. Te lo contamos.

"No me caería bien el Melendi de hace 20 años. Tiene cosas que me harían mucha gracias y otras que no. Uno se consigue ver a sí mismo y cambiando esa percepción cambia la realidad", comenzaba contestando el cantante a las preguntas de Pablo Motos, el presentador.

"¿Si estás en una fiesta y pasa un peta cerca, ¿no te dan ganas de darle una calada?", le preguntaba pablo, a lo que el contestaba: "Ni una 'calá'".

"Hay una creencia profunda que tuve que vencer. Al final nos acabamos creyendo que si dejamos de hacer ciertas cosas vas a perder la creatividad, pero eso es mentira. No creo absolutamente en nada de eso", continuaba diciendo.

"Creo en la constancia. Yo tengo un horario de oficina. Soy un trabajador de la música. Me levanto por la mañana, llevo los niños al cole, me siento en el piano, me tiro dos horas tocando porque me gusta. Si sale, hay cosas, pero esa disciplina es lo que me lleva a componer", desvelaba Melendi mientras el público entero aplaudía sus palabras.