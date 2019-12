4 dic 2019 sara corral

María Pombo es sin duda alguna, una de las influencer más seguidas de la actualidad. La joven, que contrajo matrimonio este verano, se ha hecho visible por su cercanía con los fans. A diario, María y Pablo Castellano, su marido, comparten con sus seguidores su día a día, pero ayer, María decidió que fuera especial.

La influencer ha decidido hacer una prueba especial, sus seguidores podían preguntar lo que quisieran acerca de su vida, que ella respondería. Así ha sorprendido a todos. "Estoy bien. Disfrutando de todo lo maravilloso que me está pasando profesionalmente. En lo personal me gustaría cambiar muchas cosas que aportarían tranquilidad es casa, pero aun con esos problemas me siento muy feliz", comenzaba diciendo María.

Sin lugar a duda, una de las preguntas más repetidas era acerca de su relación con Pablo, su marido, a lo que ella ha contestado: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tenemos micro enfados, lo dos somos de mecha muy corta, pero nunca nos hemos peleado por nada importante".

Además, María ha desvelado algo que no sabíamos, su verdadera vocación frustada. "Turismo, pero no me motivaba nada. Me arrepiento de no haber estudiado magisterio infantil que es lo que realmente me gustaba.Cuando tuve que decidir mucha gente me dijo que eso no tenía muchas salidas. En definitiva me siento de no haberme escuchado a mi misma", sentenciaba la joven.

Aún así, María está viviendo un momento de lo más bonito tanto en el plano profesional como el emocional.