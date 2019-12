4 dic 2019

Compartir en google plus

Ha pasado de ser prácticamente un desconocido para todos aquellos a los que les era ajeno el mundo del tenis, a uno de los deportistas más seguidos de nuestro país. La Copa Davis ha servido para que Roberto Bautista se consagre. Ya llegaba como número dos del cuadro español (es el noveno en el 'ranking' de la ATP), pero las circunstancias personales que ha vivido en las últimas dos semanas, han provocado que el castellonense se convierta en un personaje mucho más mediático.

Roberto, que el pasado sábado se casó con Ana Bodí, abandonó la concentración de la Selección española en medio de la Davis. El motivo, su padre, que llevaba enfermo un par de años tras un accidente sufrido en su yeguada, estaba viviendo sus últimas horas y quiso estar a su lado. Sacrificando un gran sueño por estar al lado del hombre al que se lo debe todo. Una vez enterrado este, regresó a la concentración para ayudar a sus compañeros.

Ayer, Bautista era el entrevistado por Pablo Moros en 'El Hormiguero', y hablaron de todos estos temas en su primera entrevista desde esa boda que se dudó que fuese a celebrarse al estar el fallecimiento de su progenitor tan reciente. De hecho, la novia le ofreció retrasar el enlace, pero él se opuso.

"Hace tres semanas, un jueves, fallecía tu padre y el domingo estabas jugando en la Copa David. Yo estaba entre el público y miraba tu lucha contra el dolor", le abordaba el presentador. Con la calma que ha demostrado estos días, respondía: "Ana en el torneo no me dijo nada, prefirió no decirme nada hasta después". Y aprovechaba para dar las gracias a la Unidad Hospitalaria a Domicilio, que es la que se encargó de su padre en sus instantes finales.

pude vivir los últimos minutos de mi padre y me pude despedir de él"

Precisamente de esos últimos momentos a su lado habló también el deportista ante la audiencia de Antena 3: "Empecé a recibir muchos mensajes de apoyo. Por suerte o por desgracia pude vivir los últimos minutos de mi padre y me pude despedir de él". Un instante para guardar en su corazón. Y unos mensajes que le debe a Rafa Nadal, que fue quien se empeñó en hacer pública la decisión para darle normalidad y que Bautista se sintiera menos presionado.

"Llamo a la doctora y me dijeron: tienes que tomar una decisión. Si te vienes para casa y te despides de él. Hablé con el capitán. Preferí que la gente no se entersase porque es una noticia desagradable y quita el foco de la Copa Davis", explicaba antes de añadir que, efectivamente, fue Rafa quien antepuso a su compañero antes que a la propia competición que acabaron ganando.

"Después de fallecer mi padre el viernes, el sábado le dimos tierra y, después de ver la eliminatoria de España contra Argentina el chip me cambió. Viví la pasión de la Copa Davis, el apoyo del público, de mis compañeros. Llamé a mi entrenador y nos fuimos a Madrid. Solo quedaban Rafa y Feli para asumir una eliminatoria. Le dije: 'Ángel, tranquilo que llevo todo. Ojalá ganemos hoy'", cuenta sobre cómo se incorporó junto a los demás nada más enterrar a su progenitor.

Tras dar el reconocimiento que se merece su ya mujer por cómo le ha arropado en los momentos complicados de su vida, le lanzaba un mensaje a cámara: "Quiero decirle a Ana que la quiero mucho, que este fin de semana hemos pasado ha sido un fin de semana increíble con la gente que queremos. Buscaremos un hijo, una hija, o lo que sea".

Una historia de amor y de superación. Y un deportista que ha conseguido grabar su nombre a fuego en el corazón de los españoles en este 2019 que está a punto de terminar.