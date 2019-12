4 dic 2019 sara corral

Tamara Gorro es, sin lugar a duda, una de las 'youtuber' más seguidas actualmente. La mujer del jugador de fútbol Ezequiel Garay, se ha ganado el cariño de todos sus seguidores con su bondad, su naturalidad, y su buen humor.

Tamara, que comparte absolutamente todo con su "Familia virtual", como ella define a sus fans, ha decidido abrirse y contarles la reflexión tan importante que ha tenido durante este último viaje de trabajo.

"Ha significado tanto para mí esta ventana...", comenzaba escribiendo en su última publicación de Instagram, a lo que continuaba: "Durante esta semana, en ella me he sentado y tan solo me he dejado llevar. He reído y llorando, he pensado, pero sobre todo he sentido.Me he encontrado un poco a mí misma".

Muy emocionada, Tamara hacía balance de este último viaje de trabajo, y es que la joven está más que centrada en su negocio. "Lo que comenzó siendo un trabajo se convirtió en terapia.Este viaje jamás lo podré olvidar...", escribía.

Y sentenciaba diciendo: "Dicen que las cosas pasan por algo, que las respuestas las encontramos en el tiempo. A mí me queda un largo camino por recorrer, pero sé que al final de él, daré la mano a la serenidad".

Parece que este viaje ha sido de lo más satisfactorio. Y es que, la propia Tamara ya dijo que estas últimas semanas han sido un tanto difíciles a causa de la grave infección que sufría en el dedo de una mano. Aún así, parece que todo mejora favorablemente.

Ánimo Tamara, como nos alegramos de verte bien.