5 dic 2019

Si hace un año nos cuentan que un actor turco, de una telenovela de la misma nacionalidad, iba a causar un auténtico colapso en Madrid, hubiésemos llamado loco al artífice de la aseveración. Pero sucedió la semana pasada. Can Yaman, que protagoniza 'Dolunay', estuvo aquí y las masas acudieron, aunque fuera, a verle de lejos.

La marabunta que le ha acompañado en todos los actos ha sido tal, que la prensa de su país le ha acusado de comparar seguidores. A él, y al programa 'Cazamariposas', de Divinity, la misma cadena que emite el serial de Yaman. Estos organizaron un encuentro con fans y en Turquía les parece que el fenómeno estuvo inflado. Hasta el punto que el espacio ha tenido que salir a desmentir las acusaciones, sosteniendo que, todas y cada una de las personas presentes en ese encuentro con el artista, eran fieles del mismo.

El enfado en la tierra que le vio nacer ha sido tal, que incluso esta cercanía mostrada con su público español le va a traer consecuencias en el terreno laboral. Faruk Turgut, productor de su nueva serie, 'Can Borcu', ha anunciado que se cancela la misma hasta nuevo aviso. Su comportamiento en nuestro país les ha parecido desmedido y quieren calibrar si tendrá efectos perjudiciales para su producción.

"Can ha excedido su límite y las declaraciones que ha brindado en los últimos días fueron muy desafortunadas por su parte, por eso he decidido cancelar por ahora la serie hasta septiembre de 2020. Para impedir que esto vuelva a pasar, hemos decidido por ahora que se alejará de los medios y no dará ningún tipo de declaración hasta la fecha anunciada", ha declarado al diario turco 'Sozcu'.

"Ahora se encuentra en Chipre para así mantenerse alejado de todo, cuando regrese se mudará de casa y se irá a su servicio militar. Una vez finalice su servicio, viajará a Italia para ser el presentador del programa 'Supervivientes'", añade, dejando no obstante patente que va a tener un nuevo trabajo que nada tiene que ver con la interpretación.

Y parece que se está tomando muy en serio este respiro para reflexionar y asentar su vida antes de continuar en el mundo de la interpretación. Desde hace días no comparte nada en sus redes sociales, y hay que recordar que, durante su visita a Madrid, se afanó por compartir todo lo que se publicaba sobre él en los medios.