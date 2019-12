6 dic 2019 cristina rivas

Fran Perea está en uno de sus mejores momentos profesionales. Su último disco 'Viaja la Palabra' es uno de los proyectos más personales que ha hecho. Además, el disco va complementado con un libro del mismo nombre, algo inédito. Hablamos con él sobre su carrera y sus próximos proyectos profesionales.

Corazón Cuénteme un poco, ¿en qué consiste su último proyecto?

Fran Perea Son canciones que he ido componiendo desde hace algunos años. Y ya posteriormente, surgió la idea de también sacar el libro. En él se incluyen reflexiones de los momentos en los que estaba viviendo mientras componía. Además, el show que llevamos en gira completa el proyecto. En los directos canto junto a dos diseñadores gráficos.

C. ¿Cómo surge la idea de sacar un libro?

F.P. La gente me comentaba que le apetecía saber más de mis canciones. Iba a ser un libro-disco, pero finalmente pensé que era mejor crear un libro independiente. Es un proyecto pequeño, el disco lo he editado yo, independiente. Está teniendo una muy buena acogida entre el público, y me está dando muchas alegrías. Digamos que es un buen compañero de viaje para el disco.

C. Ha vuelto a la música tras varios años, ¿qué le impulsó a volver?

F.P. Yo realmente no sabía si iba a volver a sacar discos. Pero fui a ver un concierto de Pedro Guerra, y salió solo con su guitarra y su voz, y pensé: "es a dónde quiero ir". Ese fue el germen de 'Viaja la Palabra'.

C. ¿Cree que ha podido perjudicar en su carrera musical, el comenzar primero como actor?

F.P. Mantener dos gremios no es fácil, y cuando empecé fue complicado. Lo tuve más complicado que otro en mi misma situación. Para los músicos era actor y para los actores era músico. Pero ahora en el momento profesional que quiero, y no tengo preocupaciones por eso.

C. ¿Podría elegir entre interpretación y la música?

F.P. No podría, porque lo que me gusta es compartir mi carrera en ambos mundos. Cuando estoy mucho tiempo haciendo la misma cosa, siento que la creatividad se disuelve un poco.

C. Su fama llegó por sus papeles en series de televisión como Los Serrano. ¿Ha querido desligarse de su pasado?

F.P. Estoy bastante reconciliado con mis comienzos. No puedo renunciar a mi pasado porque es el que me ha traído hasta aquí. Y sé que hay cosas que hice hace 15 años que siguen teniendo mucho peso. 'Los Serrano' fue una serie que veían ocho millones de personas, es imposible pretender que la gente no me conozca por eso. De hecho, me interesa mucho la gente que me conoció allí y que a día de hoy sigue a mi lado. Nunca he dejado de aprender, y el sueño que un día tuve, hoy es mi trabajo.

C. La industria musical ha cambiado en los últimos años. ¿Cree que no se valora tanto el trabajo de un cantautor?

F.P. Siempre ha habido estilos que han sonado más que otros. Se acogen a una fórmula que funciona en un momento determinado y ya está. Lo bueno de la música es que hay para todos los gustos.

C. Estará el 20 de diciembre en un concierto en Valladolid. ¿Habrá sorpresas?

F.P. Alguna sí que habrá. Vamos con una banda y con un diseñador, va a ser muy bonito. Además, siempre me gusta llevar a alguien a cantar conmigo, pero todavía no puedo decir quién.

C. Pronto estrenará una serie policiaca llamada 'The Paradise'

F.P. Sí, es una coproducción entre España y Finlandia. Se estrenará allí en enero y ya en primavera vendrá a España. Estoy muy emocionado, sobre todo porque es la primera vez que trabajo en inglés, lo que también era un reto para mí. Me encanta trabajar fuera de España. Nunca me habría imaginado hacer una serie finlandesa, y eso que 'Los Serrano' se emitía allí también. Me gusta mucho las oportunidades que me están brindando.

C. Habrá más conciertos sutos en los próximos meses

F.P. Sí, en 2020 habrá muchos más. Mi idea es estar con Viaja la palabra hasta verano.