8 dic 2019

Ron Leibman fallecía el pasado viernes 6 de diciembre a los 82 años debido a las complicaciones surgidas tras padecer una pulmonía.

Según ha expresado en un comunicado el que fue su agente, Robert Atterman, "En la Agencia de Artistas Abrams nos entristece escuchar la noticia del fallecimiento de Ron, Ron fue un actor increíblemente talentoso con una distinguida carrera en cine, televisión y teatro. Nuestros pensamientos están con su esposa, Jessica, y su familia".

Ron Leibman y Jennifer Aniston juntos en 'Friends'. pinit imbd

Ron, que saltó a la fama gracias a la serie The Edge of the Night cosechó el cariño y apoyo de la gente durante toda su carrera gracias a su carisma y su talante gracioso. A finales de los setenta, ganó un premio Emmy por su papel en Kaz, una drama que escribió, codirigió y supuso su punto de partida al éxito.

Además de por estas interpretaciones, el actor fue muy conocido por su papel en la serie 'Friends' como padre de Jennifer Aniston. Serie, que cumplió hace poco 25 años y en la que siempre recordaremos a Ron.

Que descanse en paz.