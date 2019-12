9 dic 2019

No es sencillo tener que lidiar con que tu hijo tenga cáncer. Ana Obregón lleva casi dos años sumida en una pesadilla de la que creía haber salido... hasta que Álex recayó. Juntos, son el equipo perfecto. Él está enfrentándose a la enfermedad con optimismo y ella ha cambiado mucho desde que les dieran el diagnóstico.

Por eso, ahora que estamos a punto de dar comienzo a unas fiestas tan familiares como las Navidades, la actriz (y bióloga) se ha puesto tierna. El hecho de colocar el árbol le ha abierto todos los poros de sus emociones y ha querido compartir un mensaje de agradecimiento y una reflexión con sus 'followers'.

"Mi padre siempre me dijo que la facilidad está al lado de la dificultad. Todo depende de cómo lo mires y como luches por ello .Por eso hoy he puesto el árbol mientras Lunita dormía como un ceporro, he dado las gracias por tener un hijo y una familia maravillosa, algunos amigos de verdad y unas personas desconocidas que te llevan apoyando mogollón de años con tanto cariño", son las palabras que podemos leer en su Instagram.

Ana ha intentado poner buena cara durante todo este proceso, a pesar de que han atravesado por largas travesías por el desierto y que hubiese deseado tener un mayor apoyo del padre del joven, Alessandro Lequio. Pero lo cierto es que, como repite ella hasta la saciedad, ha sido capaz de interpretar con matrícula de honor el papel más importante de su vida: el de madre.