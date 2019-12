9 dic 2019

Si hay alguien en el universo de la televisión que esté sensibilizada con el tema de Antonio David Flores y la polémica relación que sus hijos tienen con su madre, Rocío Carrasco, esa es Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama había ofrecido algunas pinceladas de su opinión mientras el exguardia civil estaba en 'GH VIP 7'. Ahora, con él fuera y tras esa entrevista concedida en 'Sábado Deluxe', parece que la colaboradora de Telecinco tiene mucho que decir.

A muchos les sorprendió en su día que Rocío Flores y la mujer de Antonio David, Olga Moreno, estuviesen en la lista de invitados de los amigos más íntimos que asistieron al cumpleaños de Belén. Pero lo cierto es que estos meses han servido para consolidar una relación que ya había sentado sus cimientos hace tiempo.

El sábado, la Esteban se encargaba de poner sobre la mesa que, además de prestar apoyo a la joven delante de las cámaras durante la defensa a su padre, "he cenado muchas veces con Rocío Flores en el comedor de Telecinco. Ella ha llorado conmigo". Y añadía que para ella, la joven también había sido un buen lugar al que acudir para buscar consuelo.

Belén iba más allá y revelaba que Flores es amiga de su hija, Andreíta Janeiro. Ya sabemos que a esta no le gusta que se la nombre, y que seguramente su madre se haya llevado una bronca, pero la sacó a la luz para que entendiésemos el tipo de relación que mantienen entre las dos familias. "Rocío ha salido por ahí con mi hija", explicaba.

Días atrás, Belén no podía evitar realizar comparaciones, por muy odiosas que digan que son: "Que dos niños se tengan que ir con un padre y la madre se case y no llame a los hijos porque me recuerda a mi hija". Y ese puede haber sido el punto en común que haya unido a estas dos jóvenes que, en principio, no querían seguir los pasos televisivos de sus padres.