9 dic 2019

Compartir en google plus

Desde que las redes sociales se abrieron un hueco en nuestra vida, posicionándose como la ventana por excelencia para presumir y poner de moda el término 'postureo', las 'instagramers' se han agarrado a ellas como a un clavo ardiendo para fardar entre sus 'followers' de los destinos de ensueño a los que viajan y las fotos tan increíbles que consiguen.

El Puente de la Constitución ha servido para hacer gala de ello y que estas nos den una auténtica lección. Podríamos llamarlo Manual del postureo perfecto sobre la nieve, porque, a fin de cuentas, recopilando las instantáneas de las 'instagramers' mas activas, es eso con lo que nos topamos.

Empezando por Paula Echevarría, que ha hecho las maletas, como cada vez que tiene cinco minutos para disfrutar de su ocio, y se ha marchado a Baqueira Beret junto con su inseparable Miguel Torres. Ahora que ya posa con él en los 'photocall', ¿cómo le iba a privar de ver el making of de lo que nosotros ya hemos percibido como una foro perfecta sobre los esquíes?

Ahí la tienen, con un conjunto ideal. Mirando al infinito. A sus espaldas, un paisaje nevado. Y en los pies, calzado adecuado para dejar huella sobre el manto blanco que se le ofrece delante de sus narices. Una pose 'casual' que sería el primero de esos puntos imprescindibles: haz como si no te estuvieses muriendo de frío.

Una mirada puede ocultar que no tienes ni idea de dónde se encuentra el contacto del vehículo encima del que te han subido para hacerte la fotos. No queremos decir que Laura Matamoros no sepa cabalgar a lomos de esa moto de nieve, pero la cara sensual, sobra. Salvo que quieras vender el vehículo que, dada su profesión, podría caber en sus planes.

Es importante que se vea el concepto de 'hermandad'. Es decir, que aunque posturees un ratito sola, hay que colgar alguna foto con esas amigas que te han acompañado con objetivos idénticos a los tuyos. También en el perfil de Laura encontramos una imagen, muy abrazaditos (que esto del postureo une mucho), con Marta Lozano y Lorenzo Remohi.

Vayamos a la foto individual de Lozano. ¿De verdad son cómodos esos flecazos que cuelgan de su chaqueta? Estético para la foto, queda, lo que no sabemos es si, para esquiar, es el mejor de los atuendos. A no ser que quiera lograr un efecto aerodinámico determinado que, desde aquí, no entendamos.

Sacar morros en la foto es otro 'must' de las 'influencers'. Y si hay alguien que sepa hacerlo como nadie, esa es Dulceida, que lo ha trasladado a su versión nívea. Por supuesto, posando divina, como si estuviera en una pasarela, y dejando bien claro en el pie de foto que también ha esquiado. No se vayan a pensar que se ha pegado la kilometrada solo por la apariencias...