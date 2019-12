10 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

La actriz Patry Montero se ha declarado amante del Yoga, y es que esta práctica que tanto éxito está teniendo entre los famosos es todo un lujo. Hoy, la que fuera coprotagonista de la serie 'Yo soy Bea', ha mostrado la gran afición que su hija Lis está heredando por esta práctica.

"Me encanta verla como disfruta de mi practica de Yoga e intenta imitarme. Empezamos a tener pasiones en común ...", comenzaba escribiendo la actriz, a lo que añadía: "siempre de la mano, aprendiendo la una de la otra. Te quiero mi vida".

No es la primera vez que Patry comparte con sus seguidores algunas de sus sesiones de Yoga, y es que en más de una ocasión nos hace partícipes de las posturas casi imposibles que ha logrado hacer a raíz de años de trabajo. "No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma", escribía en una de sus últimas publicaciones.

La actriz está viviendo un momento muy especial, y es que tanto en lo personal como en lo profesional, la joven brilla cada vez más. Además, hace pocos días las parejas nos regalo un tierno momento en el cual recordaban el día que se conocieron. "11 años desde que me dijiste; si tú quieres, no me voy a separar de ti, nunca", sentenciaba Patry.

Enhorabuena familia, y felices fiestas.