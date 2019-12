11 dic 2019 sara corral

Tamara Gorro está muy unida a todos sus seguidores, y es que la 'youtuber' comparte con ellos su día a día, además, les hace participes de muchos de sus problemas diarios. Tras los rumores que sacudieron a la mujer de Ezequiel Garay de haber roto su relación de amistad con su amiga Maripi Serrano, la joven ha hablado.

Han sido muchos los que estos últimos días han empezado a especular sobre la relación de amistad que estas compartían. Y es que, acostumbradas a compartir un montón de momentos juntas, llevan más de un mes sin dejarse ver y se han dejado de seguir en las redes sociales. Algo que ha hecho saltar las alarmas entre todos sus seguidores.

"Llegaste tú. Me quisiste por cómo era, no por quién era. Valoraste mi personalidad y no lo que tenía. No me decías a todo que sí. Me enseñabas y corregías. No me soltaste de la mano. Y todo sin pedirme nada a cambio. eres mi energía, mi felicidad y desahogo, eres mi hermana y siempre, pase lo que pase, estaré a tu lado...", eran las palabras de la mujer de Ezequiel le dedicaba a su amiga.

"Llevo toda la noche pensando en si decir esto... pero he decidido que sí", comenzaba diciendo Tamara, a lo que añadía: "María y yo ya no tenemos relación,se ha roto. Haya pasado y lo que haya pasado yo siempre la voy a querer...".

Tamara, bastante afectada sentenciaba: "Pido respeto para ella y para mí, yo quiero su felicidad".