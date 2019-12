12 dic 2019 sara corral

Dani Flaco, un artista con historia, presenta su octavo trabajo, 'Al alimón'. Este nuevo proyecto lleno de nostalgia, amor y arte, reúne algunos de los temas más importantes de su carrera musical donde les da un espacio nuevo junto a la colaboración de grandes amigos y artistas.

El cantante, que sigue creciendo sin perder sus raíces, cuenta con la colaboración de Manolo García, Andrés Suárez, M-clan o Las Migas, entre muchos otros. Hoy, Dani Flaco ha hablado con nosotros sobre este nuevo proyecto. Te lo contamos.

Hoy Corazón 'Al alimón', octavo trabajo. ¿Qué se siente?

Dani Flaco Pues mira, me da vértigo si pienso los años que he pasado en él, no por otra cosa. No, en realidad es un buen síntoma seguir sacando discos hoy en día, sobre todo con los tiempos que corren. Para mí, seguir consiguiendo que mi trabajo, que mi sustento, sea la música, es una buena noticia.

Hoy Corazón ¿Dónde nace Dani Flaco? ¿Cómo se empieza a interesar en el mundo de la música?

Dani Flaco Nace un poco de medio casualidad, y supongo que lo llevaba dentro. Cuando yo tenía 8 o 9 años , había una escuela de música en mi barrio, entonces mis padres apuntaron a mi hermana y a mí me empezó a picar el gusanillo. De una forma u otra, al año me apuntaron a mí también, y al poquito tiempo ya tenía una guitarra en las manos. A los 13 años ya estaba escribiendo mis letras, de un nivel un poco "sospechoso" (risas).

Hoy Corazón Este disco es una recopilación de tu mejor trabajo interpretado junto a grandes artistas ¿Qué te llevó a elegirles? ¿Por qué ellos?

Dani Flaco A todos los elegí porque me gustan, me gusta su trabajo. Fui yo quien los eligió, yo me auto edito los discos, por lo tanto no fue una maniobra de marketing de una discográfica, como me han preguntado a veces. Es una cuestión muy humana y muy personal. Entiendo por otro lado que la gente que ha participado es porque me tiene aprecio y porque les gusta el trabajo. Algunos son amigos, y otros colegas de profesión con los que me voy cruzando en conciertos benéficos o en radios.

Hoy Corazón ¿Qué tema del disco es más importante para ti?

Dani Flaco Bueno, hay varios, pero claro, al ser un recopilatorio, hay canciones de todos los discos y cada disco tiene su momento y su canción. Para mí son importantes todas, tiene a lo mejor un punto especial la canción 'Versos y Madera' con Manolo García. Al primer concierto que asistí fue a uno del 'Último de la fila' en el año 1990, y el primer disco que me compre también fue del grupo. Por lo cual, para mí, tener 21 años después a Manolo García cantando una letra mía,es algo muy emocionante.

Hoy Corazón Realizaste la presentación de este disco en la sala 'Galileo Galilei'. ¿Que importancia tiene para tí presentar tus proyectos en esta sala tan emblemática? ¿Porque elegiste estar acompañado de Andrés Suárez?

Dani Flaco La sala Galileo es una sala de esas en las que cuando yo estaba a la época previa a los discos, la veía y decía: "Pero madre mía ¿cuando podre cantar yo ahí?". Veías la programación, y era como algo poco alcanzable a corto plazo. Entonces, han ido pasando los años, y Galileo se convierte un poco en tu casa. Es una de las salas que más me gusta de toda España. Y bueno, respecto a Andrés, ha cantado conmigo varias veces en conciertos míos, yo en los suyos también. Esto surge de una forma muy natural, el colaborar tanto en el disco como en los conciertos es algo fácil porque somos amigos. Lo que me pasa con Andrés es que siempre nos morimos de la risa juntos, salimos al escenario y yo le grito cosas, el me grita cosas... el cachondeo para hacernos reír.

Hoy Corazón También has publicado tu primer poemário 'Uni-versos silvestres', ¿Cómo surgió esta idea?

Dani Flaco Era una idea que yo tenía en la cabeza hace varios años, pero era un proyecto en el que me costaba ponerme, entonces tardó. Primero porque no era mi territorio, por lo que escribir un libro eran palabras mayores. Además, un libro requería de una disciplina que con las canciones yo no necesito. Con esto había un calendario, una fecha de entrega, una había una editorial detrás y los tiempos marcados. A priori, era una cosa que me daba un poco de pánico, pero luego se convirtió en algo muy interesante.

Hoy Corazón A la hora de crear, ¿tienes alguna rutina para que la inspiración llegue a ti?

Dani Flaco Si, me tuve que crear una rutina. No es que me pusiera a las 11 de la mañana, pero si me ponía todos los días dos horas o tres. Para la inspiración no, y para las canciones menos, esas me salen solas. En realidad, el libro se llama así porque los versos salían de forma asilvestrada.

Hoy Corazón ¿Qué consejo le darías a alguien que se está iniciando en el mundo de la música?

Dani Flaco Diría el que me dijo a mi Javier Krahe, "Cásate bien y conduce con prudencia" (risas). El único consejo que le puedes dar a alguien que empieza en el mundo de la música, si es que tengo algún titulo de valor para dar consejos, es que intenten hacer siempre las mejores canciones posibles, grabarlas en las mejores condiciones posibles, con los mejores instrumentos posibles y todo con lo mejor posible. Dejarse de los 'likes' en las redes sociales y centrarse en las canciones

Hoy Corazón Ya has presentado el disco en Madrid, Vigo, Bilbao, Barcelona y Valencia. ¿Cómo ha ido? ¿Has cumplido tus expectativas?

Dani Flaco La verdad que si, tengo suerte. La gente que viene al concierto viene con una predisposición de pasárselo bien, algo que yo también llevo, no solo es un rato de música, si no que es como un encuentro entre amigos. Intentamos que sea como un cumpleaños pero el de la guitarra soy yo. Intentamos que sea un buen rato que les haga salir con una sonrisa en la cara, y la verdad, que eso lo hemos cumplido. Así que estoy muy contento y con ganas de seguir la gira. Empiezo a finales de diciembre y va hasta finales de mayo

Hoy Corazón Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿cambiarías algo de tu carrera profesional?

Dani Flaco Yo creo que no. Ahora estoy disfrutando un momento bastante dulce y todo eso supongo que tiene que ver con las decisiones que tomé, las buenas y las malas.

Hoy Corazón ¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Dani Flaco Pues espero que cantando, y con la misma ilusión que sigo teniendo por hacer canciones. A priori, no me imagino de otra forma. Hace 14 años que dejé mi empleo anterior, y si entonces me hubieran dicho que yo ahora seguiría ganándome la vida con mis canciones, habría dicho: "¡Qué locura!"

Hoy Corazón Para finalizar, ¿Podrías decirnos que es lo más especial que te ha dado el mundo de la música?

Dani Flaco Menuda frase, que complicado (risas). Cumplir sueños que me parecían inalcanzables. Esa seria la frase, conseguir algo como este disco.