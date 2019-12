12 dic 2019 sara corral

Juan Valderrama, hijo de Juanito Valderrama y Dolores Abril, lleva tras él una bonita carrera artística que, como el mismo cantante asegura, comenzó un poco tarde. Hoy, nos presenta su octavo proyecto, 'Mujeres de Carne y verso', una reivindicación al reconocimiento a las mujeres como creadoras intelectuales.

Tomando como base poemas de artistas como Gloria Fuertes o Rosalía de Castro, Juan Valderrama crea un disco único en el que cuenta con numerosas colaboradores de figuras exclusivas como Carmen París, Carmen Linares, las Migas o María del Mar Bonet entre otras. Hoy, ha hablado con nosotros sobre este magnífico proyecto. Te lo contamos.

Hoy Corazón Hijo de Juanito Valderrama y Dolores Abril. ¿Hay una mayor responsabilidad musical al llevar estos apellidos?

Juan Valderrama De alguna manera, ser hijo de mi padre al principio te abre camino. A lo mejor, el público tiene ganas o curiosidad de conocerte por ser hijo de quien eres, pero es cierto que es muy difícil reivindicar tu propia música y que te valoren. Tratas de alejarte de la comparación eterna. Es una gran responsabilidad, sí.

Hoy corazón ¿Dónde nace Juan Valderrama como artista?¿Cuáles son sus inicios en el mundo de la música?

Juan Valderrama Yo he sido bastante tardío. Estudie la carrera de periodismo aunque comencé primero filología hispánica. Hice periodismo, comencé a hacer colaboraciones en la radio y en la prensa, pero siempre me ha gustado componer, siempre cerca del mundo del flamenco y la copla, eso sí. Lo que pasa, es que por eso mismo, ser hijo de quien soy, me daba mucho miedo. No creía poder superar el hecho de llamarme Juan Valderrama, por lo que lo tenía como algo que iba a ser parte de mi vida, pero no el centro. Pero luego, grabé una maqueta que cayó en manos de mi padre, quién no sabía que yo cantaba, y a partir de ahí, me empezaron a llamar. Fue ahí cuando me replanteé seriamente en grabar un disco, y fue todo un éxito.

Hoy Corazón ¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la música? ¿Que artistas te han marcado?

Juan Valderrama Mira, del flamenco, tengo el referente de mi padre. Yo creo que él es el nexo de unión entre la generación de la Niña de los Peines o de Marchena , con los cantaores de los años 70, donde ya está Pansequito, Camarón o Turronero entre otros. Yo creo que mi padre es un cantaor nexo. He aprendido mucho de él, y mi amor por Marchena (mi cantaor favorito) me viene de él. Luego, de los artistas jovenes de otros géneros, puedo destacar a los Panchos, la primera formación. Me encanta el bolero.

Hoy Corazón Este octavo disco es muy especial. ¿Dónde nace esta idea?

Juan Valderrama Esta idea nace de mi visita a la exposición conmemorativa de Gloria Fuertes en Madrid. Allí, descubro que Gloria no solo era la poeta infantil de la que yo tenía referencia, si no que hay una obre poética detrás increíble. Descubro, a la que para mí, es la poeta más grande que ha tenido españa en el siglo XX junto a Rosalía de Castro. A través de Gloria empiezo a interesarme por el poemario femenino, y me doy cuenta de todo lo que hay, y lo poco valorado y reconocido que está. Ahí se me enciende la bombilla y digo: "Adelante, por ellas".

Hoy corazón ¿Que tema del disco es el más importante para ti?

Juan Valderrama No lo sé, no puedo decirte que haya algo que se salga de lo normal. Yo soy un artista al que no le gusta escucharse. Solo hago una escucha cuando llega la maqueta terminada con mis más allegados, y ya está, hasta el próximo disco. Pero bueno, es verdad que hay una canción que canto con Carmen París, que se llama 'Hay besos', que la letra es para mí una de las más bonitas. Eso también me pasa con la canción que canto junto a Carmen Linares, la farruca de Rosalía de Castro.

Hoy Corazón ¿Y por qué ellas? ¿Por qué estas colaboraciones?

Juan Valderrama Lo primero porque son mujeres. Bueno, ellas son maestras. Para mi es un orgullo y un honor contar con ellas, figúrate, si tu puedes cantar con Carmen París, Carmen Linares o Las migas, pues imagínate.... Son artistas que vuelan muy alto, y de alguna manera te dan mucha categoría. Ellas han sido muy generosas conmigo, porque artísticamente todas vuelan muy alto y no les hace falta esto. Si han aceptado, es porque les gusta el mensaje y el repertorio que les he mandado. Cuando la música no sirve solo para divertir, si no que también sirve para reivindicar cosas de este tipo, ellas mismas son las primeras en apuntarse, y yo me siento muy honrado

Hoy Corazón A la hora de crear ¿Tienes alguna rutina para la inspiración?

Juan Valderrama No, yo creo que eso no existe. No hay una fórmula que haga que funcione directamente, es cuestión de leer los poemas... y de repente aparecen. ¿De donde?, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hay arriba. A veces te alumbra y te sale la canción sin saber ni como. Yo por ejemplo, me voy a dar un paseo y cuando llego la canción está completamente hecha. Cojo la guitarra, la estructuro, y canción terminada. Hay que decir que yo soy más de poemas, entonces es distinto. Quiero decir, tu los lees, y ellos solos son ya son casi canciones, tienen un ritmo interno y una musicalidad.

Hoy Corazón ¿Cómo ves actualmente el mundo de la copla y el flamenco?

Juan Valderrama Yo lo veo bien. La copla sigue llenando teatros y teniendo su público. Yo creo que el hueco que dejó Carlos Cano como artista de la copla sigue vacío, y hacen falta muchas figuras como él. El flamenco lo veo muy bien, sobre todo en el extranjero. Las compañías de baile y el cante tienen mucha más variedad de la que había antes, y eso es bueno. Aunque si que es cierto que internacionalmente se reconoce mucho más. Desde los años 30, que la copla y el flamenco eran la bandera de nuestro país, hasta los años 70, donde empezamos a ser invadidos por las músicas anglosajonas, la cosa no era así, pero cuando la música se empieza a convertir en algo más industrial, el flamenco sobrevivir mucho mejor fuera. Pero eso es muy español. Seguimos teniendo ese complejo

Hoy Corazón ¿Qué consejo de darías a alguien que está empezando en el mundo de la música?

Juan Valderrama Que no escuche a nadie, que no se fije en nadie y que no imite a nadie, que intente buscar su propia manera de decir las cosas. La única manera de abrirte camino en la música es no parecerse a los demás, encontrar algo propio y personal. Yo veo los concursos de televisión, y veo que los ganan son imitadores, e imitar no tiene ningún valor.

Hoy Corazón Si pudieras retroceder en el tiempo... ¿Cambiarías algo de tu carrera profesional?

Juan Valderrama Claro que si. Todo el que diga: "Yo no cambiaría nada, estoy contento con todo", pues es muy poco inteligente. Yo he cometido algunos errores que, ojalá no los hubiera cometido. Pero si pongo en la balanza todo, tengo que decir que lo hice a mi manera. Seguramente me habré equivocado, porque no soy infalible, pero todo lo he hecho con honestidad, o por lo menos eso creo. Nunca he buscado utilizar otros recursos como podrían ser salir en la prensa por otro tipo de cosas. Siempre he tirado por mi música, y siempre he reivindicado la música en directo, nunca he hecho 'playback'

Hoy Corazón ¿Qué próximos eventos tienes?

Juan Valderrama El 2 de Enero en el Teatro Circo Price, en un sitio que se llama 'inverness'. Van a venir todas las colaboradoras, un acontecimiento absoluto. Carmen París, Carmen Linares... todas. Será algo inolvidable, difícilmente puedes juntar a unas artistas como ellas Yo lo voy a disfrutar mucho porque sé lo dificil que es juntar a tanto artista, y más de este valor... cuando salgan al escenario van a pasar cosas

Hoy Corazón ¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Juan Valderrama No lo sé. Ni se lo que va a ser de mi el mes que viene (risas). No me gusta para plantearme las cosas. Para mi, "La vida empieza hoy", como dice Sergio Dalma. Disfruta hoy, pórtate bien hoy, estira el chicle todo lo que puedas. Vive.

Hoy Corazón ¿Qué es lo más especial que te ha dado el mundo de la música?

Juan Valderrama Yo creo que lo más especial que te da el mundo de la música es aprender a expresarse en toda plenitud, con toda paz, delante de miles de personas. Hacerlo exactamente igual que si estuvieras solo. Sentir esto es un dominio de tus emociones, de tu sistema nervioso, es un poder que tienes. Un arte que te ha dado Dios, y que, solamente cuando lo consigues, es cuando puedes llamarte "artista". Esos momentos que se viven en el escenario cuando comunicas con el público....eso es un milagro. Y el que lo probó, lo sabe.