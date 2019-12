13 dic 2019

Compartir en google plus

La conocimos siendo, absolutamente una adolescente imposible, en 'Hermano Mayor'. Dakota Tárraga ha madurado algo desde que Cuatro mostrara al mundo sus ataques de ira. Si bien es cierto que el aroma macarra no había desaparecido del todo, en la última edición de 'Supervivientes' vimos una versión más 'light'.

El 'reality' sirvió para darse a conocer mejor y para hacer unos ahorros con los que, como ya advirtió desde Honduras, se iba a someter a unos retoques estéticos (como hace unos días también hacía Tamara Falcó). Empezando por el pecho, que fue lo primero que se aumentó pocas semanas después de regresar de la isla y de recuperar su ritmo de vida.

Ahora, la joven ha mostrado, con gran orgullo, las nuevas modificaciones a las que se ha sometido. En concreto, se ha aumentado los labios. Y, de paso, ha decidido probar a ver qué tal poniéndose un poco de bótox en la frente. Ha sido ella misma quien lo ha contado ante sus 'followers' en Instagram.

"Por fin os enseño mis nuevos labios. Y también me he animado a probar el botox en la frente. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros mi experiencia para aclarar las dudas. Esto muy contenta con el resultado en mis @clinicasdiegodeleon", eran las palabras con las que daba a conocer su nueva imagen.