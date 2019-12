13 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

Tamara Gorro se ha convertido sin duda en una de las 'youtuber' más seguidas del momento. Y es que la mujer de Ezequiel Garay se ha ganado el cariño de las redes con su naturalidad y alegría. Como es costumbre ya, Tamara comparte su día a día, sin embargo, hoy ha decidido compartir algo más especial, el día que conoció a su artista favorita.

Tamara ha compartido hoy este emotivo momento. "Como estoy muy nerviosa, he pensado en escribirle en el traductor lo que la quiero decir, porque si no, no voy a poder", comenzaba diciendo Tamara.

Tras haber mostrado como se emocionada al poder abrazarla, Tamara ha escrito: "Nunca viajé tan lejos para conocer a una persona. Pero tampoco nunca nadie me acompañó durante tantos años de mi vida en cada momento con su música.Ayer fui feliz, te disfruté, reviví momentos duros y bonitos pero sobre todo fui feliz".

Tamara ha compartido ya en alguna ocasión que su artista favorita es Emeli Sandé. Y además, ha querido hacer una mención especial a su marido. "Lo más importante: gracias a ti mi vida Ezequiel por hacerme este regalo tan especial, solo tú, yo y otra persona que ya no está, sabemos lo significante que es para mí esta artista... gracias por hacer esto por mí, gracias mi amor", sentenció la joven

Felicidades Tamara, como nos gusta verte feliz.