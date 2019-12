14 dic 2019

Lydia Lozano se abrió en canal en 'Sálvame' confesando las graves secuelas que le dejó un accidente de coche que sufrió hace ya algunos años y dejando a todos con la boca abierta.

Todo ocurrió después de que Belén Esteban y Kiko Hérnandez, conocedores de este suceso, bromeasen con ello, algo que no hizo ninguna gracia a su compañera. "Queremos pedir disculpas Belén y yo a Lydia por la broma que hemos gastado", afirmaba Kiko Hernández.

"¿Cuántas veces te has disculpado de reírte de un problema que tuve con un accidente de coche? Es que me has pedido disculpas 500 veces…", afirmaba Lydia, que poco después se sinceraba con los que se encontraban en el plató contando lo ocurrido.

"Espalda partida en tres, nueve meses escayolada, un brazo se me ha quedado más corto, tengo el húmero hacia afuera y la mitad de la cara se me quemó", declaraba la colaboradora de 'Sálvame', que también relataba cómo han seguido saliéndole cristales: "un día le salió uno y yo lo vi"."Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ahora estás requetebién", afirmó Belén Esteban.