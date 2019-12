15 dic 2019

Antonio David Flores se sentó en el 'Deluxe' sin miedo a lo que pudiera descubrirse tras someterse al polígrafo. El exconcursante de 'GH VIP' habló de su pasado y del fuerte enfrentamiento que mantiene con Rocío Carrasco.

Al parecer, el colaborador de 'Sálvame' está sufriendo grandes problemas económicos debido a las demandas de su exmujer: "Necesitaría dos o tres vidas para pagar porque no tengo ni tiempo ni capacidad de facturar para abonar todo lo que debo", confesó.

También relató una de las etapas más complicadas para él. Al parecer, ocurrió mientras sus hijos se encontraban con su madre: "Durante los 15 días que estaban con ella no podía llamarlos ni ellos a mí". Ante esto, el colaborador decidió darle un teléfono móvil a su hija Rocío: "Mi hija tenía 11 años cuando le di ese móvil, pero le duró poco se lo quitaron pronto. Se lo quitó su madre. Tuve que facilitarte el teléfono para hablar con ella, pero a los 8 ó 9 días la madre le registra la habitación o lo que sea y se lo encontró".

Sin querer entrar en muchos detalles, afirmó que aquello tuvo consecuencias: "Sí las tuvo pero no quiero hablar de nada más de esto, de verdad. La situación legal de hace 15 o16 años no era como ahora, no se manejaba con tanta facilidad el tema de las custodias compartidas".

También confesó que le fue infiel a su mujer, Olga Moreno: "Ella era de Sevilla, yo de Madrid. Estuvimos un año y medio de novios pero no éramos novios y ahí la engañé. Pero me sentí tan mal porque ella me daba mucho. Me quemaba y se lo conté. Al principio se cabreó conmigo y a las dos semanas arreglamos las cosas, hasta el día de hoy", declaró.