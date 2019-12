17 dic 2019 sara corral

Con la navidad a la vuelta de la esquina, son muchas las caras conocidas que han querido compartir con sus seguidores los preparativos de estas señalas fechas. Hoy, Carmen Lomana, tras las peticiones de sus seguidores, ha decidido colgar a través de su cuenta personal de Instagram la decoración navideña de su casa, y es fascinante. Te lo contamos.

"Ya está todo vestido de Navidad para compartir con vosotros y desearos todo lo mejor con mucho cariño", comenzaba escribiendo al pie de foto del video. "Me habéis pedido que grabe mi Belén pero no es el típico de casitas pero a mí me parece muy bonito. Tiene tres Reyes Magos, la Virgen, el Niño es un poco chiquitillo pero está precioso", continuaba diciendo.

Además del Belén, Carmen quiso compartir la decoración de su maravilloso árbol de navidad, algo que no ha pasado desapercibido para los más de 2.000 usuarios que han reaccionado a este 'home tour'.

"Siempre tan bonita la casa en Navidad", "Precioso Carmen, felices fiestas", "Reconozco que tienes un gran estilo vistiendo, eres fantástica" o "Me encanta todo, pero el Papa Noel de chef me chifla, esta super gracioso", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Feliz navidad Carmen, desde aquí esperamos que disfrutes como solo tu sabes de estas fiestas.