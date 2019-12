17 dic 2019

Hace unas semanas Frank Cuesta o Frank 'de la Jungla' hacía saltar las alarmas por su aspecto físico. Sin pelo y con gorra, asustó a sus seguidores ya que presentó una imagen algo desmejorada de salud.

Para zanjar las preocupaciones, ha decidido lanzar un vídeo en el que explica qué es lo que le pasa.

"Muchos me estáis preguntando que por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo y por la medicina que me han dado… pues se te cae el pelo de todo el cuerpo", con estas palabras afirmaba que está sufriendo problemas de salud.

Aunque no ha especificado qué es lo qué le ocurre exactamente (se especula que es un cáncer), los usuarios en redes sociales no hacen otra cosa que mandarle mensajes de apoyo y ánimo. “Eres enorme“, “A mi me gustas con y sin pelo. Que conste, señor pelatus”, “Un abrazo, señor bicho”, “¿Qué medicamentos tomaste? me preocupas”,“Ostras Frank, estás mal otra vez?” y “Mucha resistencia. Dale fuerte” fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Frank comparte sus problemas de salud, sin embargo, en esta ocasión ha querido dejar claro que su calvicie es debido a los medicamentos, pero no ha querido explicar qué tipo de enfermedad padece.