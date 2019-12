19 dic 2019 sara corral

Manu Tenorio ha visto modificadas sus vacaciones de Navidad a causa de una enfermedad que ha alertado a todos sus seguidores. Hoy, el exconcursante de 'Operación triunfo' ha querido contar a sus seguidores el verdadero motivo este problema.

"Por fin estoy otra vez en casa después de una semana ingresado en el hospital. El caso es que teníamos planeado un viaje muy chulo a Suiza para conocer a papá Noel. Pero el día anterior sentí un extraño dolor en el tobillo, y por si acaso fui a urgencias", comenzaba contando Manu.

El cantante, que no ha escatimado en detalles ha seguido desvelando: "Automáticamente me ingresaron, tenía una cosa muy rara que se llama celulitis ( no, es la celulitis de la que estamos acostumbrados a escuchar, es otra cosa más rara y menos común) no no una torcedura ni nada de eso eso era algo bastante más complicado".

Muy emocionado, sentenciaba: "Y bueno aquí estoy dándole las gracias a la vida.. Y esperando a mi chica, porque tenerla a ella lejos me duele muchísimo más que 7 veces lo que he pasado...Infinitamente mas. Yo realmente soy cuando somos los tres (o mínimo dos)"

Mucho ánimo Manu, seguro que todo se soluciona rápido.