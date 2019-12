19 dic 2019 Sara corral

Marta Hazas se ha convertido en una de las actrices más aclamadas y reconocidas del panorama actual. La joven, que ha triunfado papeles como el que protagoniza en la serie 'Velvet', acudió ayer al programa 'La resistencia' donde hablo de su vida personal sin ningún tapujo. Además, desveló un dato que hizo que se incendiaran las redes.

Numerosas series, películas y obras de teatro, le han entregado a Marta un puesto que sabe llevar muy bien. Ayer, David Broncano, el presentador de 'La Resistencia', le hacía una de las preguntas más habituales del programa: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?".

La actriz, que no dudo en contestar al instante, dijo: "De pasta guay, porque me he comprado un piso. Me lo he comprado a medias y espero que la relación salga bien, estoy sudando más por eso que por el mono de cuero que llevo puesto", decía Marta sobre los 60.000 euros que tiene en el banco, y continuaba: "Son una 'ventanita', cada tres meses los puedes sacar o no".

"Son fondos con los que nunca pierdes pasta, pero te va dando intereses. Se llaman ventanas y solo los puedes sacar cada tres meses", continuaba diciendo Marta mientras que Broncano bromeaba de la situación alegando: "Me está sonando a preferentes, nunca pierdes y cada vez tienes más".

"No, no. Ni Panamá ni mierdas de esas, no, no. Si no, me presento allí", sentenciaba la actriz.