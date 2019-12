20 dic 2019

Más de dos años llevaba desaparecida. Sin que su supiese nada de su vida. Miriam Sánchez no lo había pasado bien y decidió refugiarse en la intimidad de su casa y en el calor de sus seres queridos. Hasta el pasado verano. La ex de Pipi Estrada, mostraba su imagen. Había ganado un buen puñado de kilos que, poco después, nos desvelaba que iba a quitarse por obra y gracia del retoque estético.

Llegó, incluso, a sentarse en 'Sábado Deluxe' para explicar el calvario sufrido durante su retirada del foco mediático, ofreciendo los primeros resultados de esa operación a la que se había sometido para paliar el sobrepeso. Ahora, cuatro meses después, ha querido dar un paso más y enseñarnos cómo ha cambiado su cuerpo desde entonces.

Lo ha hecho con dos fotos, con una comparativa del antes y el después. Posando tan solo con la parte de abajo de la ropa interior y con los pezones tapados, Miriam enseña al mundo cuánto ha cambiado desde que nos enseñara el aumento de peso sufrido como consecuencia de la ansiedad contra la que luchó en los últimos tiempos.

Sánchez muestra, primero, una imagen frontal de mesa metamorfosis. "Pues bien mona que estoy. Dejé la Coca-cola, fritos, salsas y de escuchar peña que me toca 'tol' coño", se puede leer junto a esa foto doble que ha despertado cierta polémica entre los usuarios de Twitter.

Pues bien mona q estoy . Deje la coca- cola , fritos , salsas y de escuchar peña que me toca tol coño . @CentroCEME_pic.twitter.com/XJRdw29kP6 — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 19, 2019

A continuación, hace lo propio con la parte trasera de su anatomía, para que se pueda entender ese cambio entero, dejando muy claro que las imágenes están sin retocar, para que no quepa lugar a la duda. "No me he hecho Photoshop. He caminado y, sobre todo, he dejado de comer pezuñiga... Y coño, me han operado, pues claro. Los mejores de Madrid. 8 kilos menos", escribe la exactriz porno.

No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ y Coño me han operado , pues claro . Los mejores de Madrid. 8 kilos menos . pic.twitter.com/hr51xY4BlQ — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 19, 2019

Hay quienes aseguran que, una vez terminada su recuperación, sus intenciones pasan por un regreso a la televisión por la puerta grande: su nombre suena para el 'casting' de la próxima edición de 'GH VIP'. Lo cierto es que los problemas económicos que arrastra, podrían ser excusa más que suficiente si quiera para escuchar la oferta que le hagan desde Mediaset.