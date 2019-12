20 dic 2019

Un año más llega la época del año en la que nos juntamos con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Las postcelebraciones darían para una novela o una serie televisiva.

Me cuentan todo tipo de reuniones. Desde las parejas que se separan y cada uno va con su familia porque no se soportan mutuamente y la única forma de que no haya fricciones y la pareja no se rompa es hacer la vista gorda.

Hasta los que por su profesión no libran esa noche y la pasan solos o con sus compañeros de trabajo, a los que ya consideran más que familia. O a los que les falta algún familiar y ya nunca son iguales. La mayoría ponen tierra por medio y se van de viaje para olvidar y cambiar de escenario.

Los emigrantes que están a miles de kilómetros de sus familias y llevan años sin verlos. Esa noche el 'face time' y el teléfono son el mejor regalo que les ha podido hacer Papá Noel. Hay muchas combinaciones y todas válidas. Al final se trata de no estar solo y de sentir cariño. El tiempo me ha demostrado que la sangre tira, pero no lo es todo. El roce hace el cariño y somos muchos los que en las grandes capitales hacemos una nueva familia, igual de importante que la biológica.

Pero ¿por qué nos complicamos tanto si al final es una cena como otra cualquiera? ¿Quién creó esta costumbre, cada vez más material y menos afectiva? Tiene razón Tamara Falcó cuando dice que es la noche más importante porque es la que nació Jesús, y eso cada vez se nos olvida más. Veo más árboles que belenes, más luces que paja. Y Papá Noel, es un personaje que hemos importado llevados por el materialismo, porque en la Biblia no aparece.

La Nochebuena ya la celebran los que tienen fe y los que no. Por eso me sorprende que, con tanto cristiano y tanta fe que decimos que hay, no seamos capaces de cenar alrededor de la mesa y que no falte ningún miembro. Nos puede el egoísmo y no somos capaces de sacrificarnos ni una noche. Una cosa es predicar y la otra practicar. ¡Felices Fiestas!