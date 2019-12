20 dic 2019 sara corral

Niña Pastori es sin lugar a duda una de las voces más increíbles del panorama actual, la artista gaditana ha demostrado en más de una ocasión el increíble poderío y dominio que tiene encima de un escenario. Esta semana, la cantante ha querido felicitar a un amigo y colega suyo muy especial. ¿Te imaginas quien es?.

"Que bien me lo paso cantando contigo ... que feliz me siento sabiendo que estás cerca mía ..... que me gusta escucharte y aprender de ti . Felicidades Alejandro Sanz. Que seas muy feliz siempre y yo pueda verte", escribía emocionada María.

Y es que en más de una ocasión ambos artistas han dejado ver la gran complicidad que tienen fuera y dentro del escenario, y han sido protagonistas de algunos de los mejores temas musicales de la historia.

Niña Pastori está viviendo ahora uno de los mejores momentos de su carrera musical, y es que de la mano de su marido, Chaboli, viaja constantemente haciendo concierto cada vez más insuperables. Además, hemos podido verla recientemente participar en el programa 'La voz kids'.

Pero lo que realmente nos apetece de verdad, es verla junto a Alejandro cantando de nuevo. Felices fiestas, y feliz cumpleaños, Alejandro.