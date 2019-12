22 dic 2019

Desde que Miley Cyrus y Liam Hemsworth contrajeran matrimonio en una boda secreta que costó 17.000 dólares han pasado muchas cosas.

La más sonada: su ruptura veraniega con la que ponían fin a su vida como pareja durante 10 años y su consecuente divorcio tras apenas unos ocho meses como marido y mujer, ya que se casaron el pasado 23 de diciembre de 2018.

Pero ahora sí parece que Cyrus tiene más que superado lo suyo con el actor después de una época de resentimiento hacia Liam en los que incluso le dedicó una canción. Y no solo porque haya rehecho su vida con Cody Simpson, si no porque no le importa hablar abiertamente sobre el asunto y bromear a través de Instagram frente a sus millones de seguidores.

El artista Matty Mo realizó una lista de propósitos para el 2020 entre los que se encontraban el de jurar amor eterno a Miley Cyrus en un altar. Así, la intérprete aprovechó para contestarle públicamente y esto fue lo que dijo. "Seguramente no durará mucho. Pero siempre es bueno intentarlo. Cada 'disparo' que no das es una oportunidad perdida'', contestaba Miley.

¿Se trata de una indirecta hacia su ex? Por el momento Liam no se ha pronunciado y parece que también está tratando de encontrar el amor en otras personas como la modelo Gabriella Brooks.