23 dic 2019

Aún no ha hecho nada más que empezar el invierno y hay a quien se le está haciendo largo... ¿Verdad Pablo Alborán? El cantante ha dejado más que claro en sus redes sociales que si hay algo que eche de menos en estos momentos son los días de verano que quedaron atrás.

No es el único. Sus fans también. Aunque solo sea por las fotos sugerentes con las que nos deleitó desde la playa y con las que aún saca de vez en cuando del baúl de los recuerdos. Alborán ha incendiado Instagram con una foto en la que no se sabe muy bien si lleva algo en la parte de abajo o no.

"Quiero que vuelva el verano. Estoy harto del fríooooo", se puede leer junto a una foto en blanco y negro que ya ha superado los 330.000 'likes' de ese público fiel que agradece que, de alguna manera, haya traído el verano a pleno mes de diciembre. Con las Navidades a la vuelta de la esquina.

Pablo ha aprovechado sus redes sociales, también, para desear unas buenas fiestas a sus 'followers', anunciando que tiene un montón de sorpresas para el año que está a punto de comenzar. "Me duermo escuchando nuevas ideas que tengo preparadas para el 2020.... Cada idea musical viene de un mundo diferente y a la vez tan puro... Estoy dándole muchas vueltas para producir desde la calma y el estudio. Quiero que sea especial. Os iré contando. ¡FELIZ NAVIDAD! Os quiero", se puede leer al lado de su última publicación.