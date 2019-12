23 dic 2019

No puede haber un año completo, con sus 365 días, en el que Marta Sánchez no sea la protagonista de una polémica. Aquí tenemos la de 2019. El sábado les contábamos cómo se había convertido en 'trending topic' por unas declaraciones en una entrevista en 'La Voz de Galicia' en las que los lectores interpretaron que estaba comparándose con Rosalía (puedes recordarlo pinchando aquí).

Tras aguantar el chaparrón un día entero y recibir un mensaje del redactor de la entrevista, estallaba en su cuenta de Instagram. La cantante compartía el pantallazo de las palabras del periodista que la había entrevistado: "Hola Marta, soy Carlos Crespo, de 'La Voz'. Vaya, tremenda repercusión la de la entrevista. Supongo que si la has leído te habrás dado cuenta de que no era en absoluto mi intención. Solo quise hacer una entrevista blanca, estrictamente musical en la que también aflora algo tu vertiente humana, siempre desde el reconocimiento".

Junto a esas líneas de Carlos, ella ha querido hacer una extensa alaración: "No suelo poner estas cosas en mi Instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos 'haters' que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Es un Whatsup del periodista que me hizo la entrevista del viernes en 'La Voz de Galicia' y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario".

"Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en Olé Olé, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...)", continúa, con tono de evidente enfado, a gallega.

Y tiene unas palabras para reconocer a Rosalía como artista: "Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista". Por si alguien pensaba que este desahogo iba en contra de ella. O por si a alguno se le ocurría darle un matiz a su mensaje diferente al que pretendía.