23 dic 2019

Seamos sinceros, la Navidad comenzó hace ya un mes, al menos en Atresmedia, donde llevan cientos de ‘telefilms’ con abetos decorados, cenas opíparas, reencuentros felices y sentimientos almibarados. Los elfos llegan cada año más temprano a nuestras pantallas regalando especiales, aunque las cosas ya no son, ni por asomo, como en décadas anteriores… Antena 3 ha puesto guirnaldas y renos en los platós de sus concursos, convirtiendo 'La ruleta de la suerte' en un juego solidario en el que los premios irán a distintos proyectos de ONGs, '¡Ahora caigo!' convertirá a dos críos de 10 años en concursantes, excusa ideal para que Arturo Valls se porte como un niño, y ‘¡Boom!’ llegará la víspera del Día de los Inocentes con una versión infantil en la que Juanra Bonet pondrá a prueba su paciencia. En Nochebuena, la cadena ofrecerá ‘Lo mejor de cada casa’, un especial que repasará en clave de humor el año que acaba a través de 50 momentos inolvidables, todos ellos retratados por los presentadores de la casa. Por las noches, cine navideño para llenar el ‘prime time’ de regalos y muérdago. Mientras, La Sexta pondrá su toque festivo en ‘Zapeando’, donde harán del ‘amigo invisible’ una excusa para gastarse alguna broma mientras recuerdan cómo han cambiado las Navidades durante estos últimos años. La ‘Nochebuena Broncana’ será la excusa para celebrar unos monólogos con David Broncano, que salta de ‘La Resistencia’ (Movistar+) para una jornada especial.

Especiales

Por su parte, las cadenas del grupo apostarán por los episodios navideños de sus mejores series y ‘factuals’ (‘Los Simpson’, ’Mom’ , Modern Family’ y ‘The Big Bang Theory’ en Neox; ‘Casa de empeños’, ‘¿Quién da más’ y ‘Cazatesoros’ en Mega).

Pasada la semana de grandes finales en directo (‘Got talent’ y ’GH VIP’), Mediaset tampoco hace muchos esfuerzos para competir con ‘Noche de tormenta’, título del Telepasión 2019 de TVE en el que participan Roberto Leal, Ana Obregón, Máximo Huerta y otras caras de la cadena pública (de cuya programación hablamos la semana pasada). La que más arriesga en el grupo es Mtmad, que estrena ‘Mad Merry Christmas’, un ‘reality’ de tronistas: Kiko Jiménez, Sofía Suescun, Violeta Mangriñán, Fabio Colloriccio, Logan Sampedro y Noel Bayarri. Si han tenido que ‘googlear’ sus nombres, enhorabuena por su salud mental, porque estamos hablando de criaturas propias de la fauna ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que vienen dispuestos a amargarnos las fiestas con sus broncas y sus cuernos. Y no de renos, precisamente. Durante cuatro interminables semanas, se meterán en nuestras casas cada jueves y viernes con la intención de hacernos ver cómo se viven las Navidades en cautiverio: que si la llegada del Grinch (no del Grindr, no se confundan), que si unos anfitriones sorpresa, que si unos ensayos de las campanadas con sus uvas peladas (ver cómo se las pelan unos a otros forma parte del espectáculo, supongo)...

Versionaes navideñas

Tanto Cuatro como Telecinco trufarán de versiones navideñas sus programas, desde ‘First Dates’ a ’Ven a cenar conmigo’ o ’Volverte a ver’, decorando los platós de ‘Sálvame’, ’Viva la vida’ y demás directos, en los que Adara tendrá más protagonismo que Papá Noel.

Llama la atención este año el estreno en Netflix de ‘Día de Navidad’, una miniserie de Pau Freixas que sigue la estela de la ficción norteamericana para estas fechas. En cuatro capítulos, cuatro historias de amor, desamor, familia y tradiciones rotas por las mentiras o las traiciones, todas con un reparto estelar: solo por ver juntas a Victoria Abril, Charo López, Ángela Molina y Verónica Forqué merece la pena la apuesta. A través de distintas Navidades, descubrimos las relaciones de cuatro hermanas que pasan de ser hijas a madres y, finalmente, abuelas. Esperemos que con esta ficción cunda el ejemplo y las cadenas apuesten por películas y series españolas en lugar de atragantarnos con telefilmes alemanes.