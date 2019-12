24 dic 2019

Saúl Ortiz, periodista y colaborador de esta revista, es director de 'Cotilleo.es'.Además, colabora en el programa Estando Contigo de la Televisión Autonómica de Castilla La Mancha, en Telemadrid, 'Espejo Público' (Antena 3) y '20 Minutos'. Un profesional a quien se le ilumina la mirada cuando empieza a hablarme de su nuevo compañero: un mamífero de ojos claros con el que comparte su vida. No es su primera experiencia ni el personaje del que nos habla será la última vez que aparezca en un medio de comunicación, ya que parece que está destinado a convertirse en un influencer entre los suyos.

Hoy Corazón Saúl me cita en su casa, pero da la casualidad de que nos encontramos en el portal. Aprovecha para advertirme de lo que voy a encontrarme: un cuadrúpedo de ojos claros que salta de alegría al vernos. ¿Quién es este bellezón?

Saúl Ortiz Ángeles, tenía muchas ganas de presentarte a Pipe. Ha llegado hace poco tiempo a mi vida, es de Toledo y tiene cinco meses. Es un braco de Weimar.

H.C. Después de los parabienes de rigor, me intereso por la reacción de Pipe cuando llegó a su nuevo hogar.

S.O. Era muy pequeño, solo tenía dos mesecitos cuando lo traje a vivir conmigo. El primer sobresalto me lo llevé cuando tuvo un problema estomacal.

H.C. ¿De qué tipo?

S.O. Al principio pensaba que podía tener parvovirus, pero por suerte no era eso y poco a poco empezó a mejorar con el tratamiento. Lo pasé muy mal porque le veía muy malito, pero pronto se puso bien y aquí lo tienes, sano y salvo.

H.C. Pobre, imagino cómo lo habrá pasado de mal, sobre todo siendo primerizo.

S.O. Primerizo no, yo he tenido perro toda mi vida. El último que tuve era un dálmata, pero era de mi pareja. Se llamaba Tango y fue muy importante para mí. Desde el momento que le conocí decidí que siempre iba a tener perros grandes. Los que había tenido hasta ese momento eran pequeños y Tango me cambió la vida. He tardado cinco años en volver a decidirme, pero ahora estoy encantado con él.

H.C. No sabía que el tamaño podía ejercer tanta influencia en su estado de ánimo.

S.O. Es una cuestión de comunicación. Yo creo que me entiendo mejor, la relación es diferente que con un perro pequeño.

Pipe, el perro de Saúl Ortiz, tiene cinco meses. pinit A.M. Cárdenas

H.C. ¿Es la razón por la que ha tardado cinco años en volver a tener un perro?

S.O. Siempre he querido tener perro pero, cuando vivía de alquiler, no me permitían tenerlo. Hace meses compré esta casa, me he hecho mayor, y pensé: ahora sí.

H.C. ¿Que tal carácter tiene Pipe?

S.O. Es muy travieso, muy cariñoso, no se despega de mí y es un poco precoz.

H.C. ¿A qué se refiere con "precoz"?

S.O. Me refiero a que ha descubierto la sexualidad, busca novias en el parque y eso me preocupa porque creo que es un poco promiscuo. Ten en cuenta que es muy cariñoso y eso juega a su favor a la hora de ligar.

H.C. Hay algunos cachorros que hacen muchísimas trastadas. ¿Está Pipe dentro de este perfil?

S.O. (Risas) Voy a volver a tener que reformar de nuevo la casa. Hace boquetes en la pared, he tenido que quitar las alfombras…Pero todo entra dentro de la normalidad. Cuando sea adulto, todo será diferente.

A Pipe le gusta mucho la música. pinit a.m. cárdenas

H.C. Pipe, que no nos quita ojo y que está pendiente de lo que hablamos, empieza a ladrar para llamar la atención. Cualquiera al oírle diría que habla.

S.O. Así es, pero no solo eso, ya que cuando pongo música sigue el ritmo con sus ladridos. Le gusta mucho el pop, sobre todo la canción de Kiko Rivera, 'Así soy yo'.

H.C. He visto a Pipe en Instagram. ¿Ha pensado en convertirle en influencer?

S.O. Quiero que sea como María Pombo en perro y que llegue a superar los seguidores que ella tiene. Le podéis buscar en Instagram y seguirle en (@mellamopipe), aunque si decide dedicarse al cine o a la publicidad, tampoco me importaría. Cuando tuve el dálmata ya me hicieron propuestas.

H.C. Pipe no para de moverse y corretear, se nota que es muy sociable.

S.O. Lo es muchísimo, cuando salimos a la calle, no paran de decirle cosas y él atiende a todo el mundo. Hay veces que me enfado un poco y pienso: ¡Qué yo también existo! Sobre todo, cuando hay algún chico guapo que le saluda solo a él.

H.C. Algunos de los personajes que han pasado por esta sección me han contado que paseando a sus perros ligan mucho. ¿Es cierto?

S.O. Cuando se vino a vivir conmigo, pensé: A lo mejor con Pipe, que es tan guapo, conquisto a alguien. Pues no. Con quien más éxito tenemos los dos es con las señoras mayores y él con los policías de la comisaría que tenemos al lado de casa. Le adoran.

H.C. Usted, que colabora en distintos medios, ¿de todas las noticias que ha dado, cuál le ha impactado más?

S.O. Me impactó mucho contar que Isabel Pantoja iba a la cárcel. Nunca pensé que ocurriera algo así.

H.C. ¿Es cierto que los famosos han perdido 'glamour'?

S.O. Es cíclico, la prensa del corazón funciona siempre, aunque es posible que ahora estemos en un momento menos glamuroso, ya que priman los personajes de televisión con cero bagaje profesional. Ocurrió algo parecido en el año 2000 y luego volvió el corazón más amable, menos agresivo. Va evolucionando. A mí no me parece que sea mejor que antes, lo que sí es verdad es que los personajes se han dado cuenta de que pueden ganar mucho dinero yendo a los platós, cosa que antes no ocurría. Hace años entrabas en la casa de un artista, le hacías una entrevista y no te cobraba, era una relación más natural. Ahora, con dinero de por medio, de alguna manera todo se ha corrompido.