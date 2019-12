Elena Furiase, nieta de Lola Flores y El Pescaílla, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que tanto en el plano personal como en el profesional, la joven brilla cada vez más. Ayer, la actriz nos quiso sorprender a todos con este tierno mensaje a su chico, Gonzalo.

"Gracias por darme tanto de ti... Gonzalo. Que suerte la mía", escribía Elena al pie de foto de la publicación. La actriz que en más de una ocasión ha desvelado su deseo mantener su relación en la más posible intimidad, ha decidido utilizar estas fechas para darse a conocer un poco más.

Además, por el contrario, no es la primera vez que nos habla o nos muestra imágenes de su hijo, Noah. "Seguro que hay otras formas de celebrar... pero no se me ocurre ninguna mejor! Felices 6 meses chiquitito!", decía cuando Noah cumplió seis meses.

A lo que seguía diciendo: "Yo lo disfruto tanto...aunque él no se entera y mira fijamente el desayuno, vacío, de mamá...Y feliz santo a todas las Dolores y Lolas (que en mi familia hay unas cuantas)y a mi... que de segundo también soy Dolores".

Feliz Navidad familia, disfrutad mucho.