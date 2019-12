27 dic 2019 sara corral

Si algo es evidente, es que la casa de 'GH VIP 7' ha dado para mucho. Hasta tal punto, que aún siendo expulsada hace dos meses, Irene Junquera hizo ayer una declaración que dejó al público entero perplejo. Y todo fue gracias a Noemí Salazar, que no supo callarse uno de los secretos mejor guardados de esta última edición.

Fueron muchos los que dentro de la casa comenzaron a especular diciendo que Irene sentía una fuerte atracción por Antonio David Flores, algo que anoche salió a la luz.

"No es así, lo he hablado con Antonio David Flores. Al principio del concurso dije que el que más me había sorprendido era él y que me hacía gracia porque me llevaba bien… de ahí a gustarme hay un trecho. Eso es totalmente incierto", decía Irene intentando justificarse.

A lo que Antonio bromeaba diciendo: "No ha sido capaz de decírmelo a la cara, Irene. Yo estaría encantado de gustarla a una chica tan guapa"

"Tres meses después, ellas estaban aburridas y llevaron lo que yo les conté a un extremo que no era. Lo exgageraron mucho", seguía diciendo la periodista para justificarse, a lo que sentenció: "Ni él hubiera tenido nada conmigo porque me consta lo enamorado que está de su mujer Olga, ni yo con él porque demasiado tengo con pensar en mis cosas fuera".

¿Será verdad que a Irene le habría gustado tener algo con Antonio? Sin duda eso si que habría sido uno de los bombazos de 'GH VIP 7'.