27 dic 2019 sara corral

Jesé Rodríguez ha anunciado hoy a través de sus redes sociales el nacimiento de su cuarto hijo, Kenai. El futbolista del Sporting de Portugal tiene dos hijos con su primera mujer, Jesé Junior y Neizan, Nyan fruto de su conflictiva relación con Aurah Ruiz, de la que aún quedan coletazos, y este nuevo miembro fruto de su amor por Janira Barm.

"Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida así cada día desde el primero lo he sentido y lo has demostrado me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero puro y sincero", comenzaba escribiendo Jesé.

A lo que continuaba: "Me has echo ser mejor en muchas cosas me has cuidado muchísimo tanto a mi como a mis hijos y familia nunca olvidare todo lo que has echo por mi mas en momentos malos que buenos".

"Ahora viene lo mejor ser una familia y vivir momentos bonitos maravillosos y únicos sabes que podría escribirte un libro de amor por que mis sentimientos por ti como tú sabes no tienen límites eres la mujer que todo hombre quisiera tener soy un privilegiado de tenerte te doy las gracias por todo mi amor", terminaba diciendo el futbolista.

Jesé está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que tanto en lo personal como en lo profesional sigue brillando. Enhorabuena familia.