27 dic 2019

Paloma San Basilio tiene la agenda de 2020 marcada por la gira que ofrecerá con su nuevo trabajo musical, 'Más cerca', donde versiona temas de Serrat o The Beatles dejando el sello de su voz. Con la vida repartida entre Estados Unidos y España, San Basilio habla tan cerca y claro que da gusto oírla.

Hoy Corazón Después de siete años alejada de los estudios de grabación regresa con un disco de versiones.

Paloma San Basilio Lo mío debe ser como los rockeros: que nunca mueren. Reconozco que de una historia que me inventé para un concierto, una especie de monólogo con música, apareció la idea de este disco. Siempre me ha dado una pereza tremebunda entrar en un estudio y esto es algo que igual la gente hoy no entiende, pero yo vengo de una generación en la que se grababa un disco por año y eso hace que te satures. En esta ocasión, el proyecto me ha gustado porque el orden ha sido a la inversa, primero el concepto y luego la música.

Hoy Corazón ¿No será que con los años de carrera una empieza a querer aligerar la mochila de la vida?

Paloma San Basilio Eso por supuesto. Es más, yo estoy en un momento que como siga aligerando me voy a quedar en cueros. Esto viene de hace tiempo, cuando entiendes que hay demasiadas cosas que te interrumpen y te crean paneles entre lo que eres y la gente o cuando te pasan cosas y te das cuenta de lo que realmente importa. La experiencia permite que dejes fluir lo que sientes.

Hoy Corazón ¿Qué se ha ido encontrando a medida que soltaba lastre?

Paloma San Basilio Lo primero que hice fue intentar conciliar todas las palomas que hay en mí. He intentado aunar a la mujer que le encanta la interpretación y escribir, a la que juega a muchos palos. Cada pieza ha ido encontrando su sitio y es entonces cuando sientes que te haces más redondita, que todas las partes están en su lugar. En cada etapa de la vida dejas crecer una parte tuya, pero ahí están las otras esperando su momento. Conciliarse con una misma y resumirte es lo que hay que hacer con el tiempo. Alguien dijo que todos tenemos en el interior un montón de dioses a los que hay que atender y eso es lo que te ayuda a llenar los huecos para que las personas que aparecen en tu vida, como puede ser una hija o los nietos, tengan su espacio grande, sabiendo que algo bueno va a salir.

Hoy Corazón Al final de lo que está hablando es de tiempo, de encontrarlo para todo y todos. ¿Siente que ha sacrificado mucho de lo suyo para llegar al éxito profesional?

Paloma San Basilio La llamada conciliación familiar es muy difícil, al menos en mi caso. Posiblemente porque ni siquiera física o emocionalmente estamos creadas para renunciar a algo. ¿Quién te enseña a renunciar a la maternidad? Es imposible. Y si haces un trabajo o eres una mujer de tu tiempo a la que le gusta enredar y crecer, ¿por qué vas a dejarlo? Salvo las personas que tienen muy claras sus prioridades para el resto nos resulta muy complicado conciliar porque siempre hay un montón de momentos en los que no estás donde debes.

Hoy Corazón ¿Alguna vez su hija le ha confesado el dolor de esas ausencias?

Paloma San Basilio Muchas veces ha sentido esas ausencias o que no tenía a su madre para hablar cuando la necesitaba. Hay etapas de la vida de esa niña en las que el reproche está más presente, pero es verdad que cuando crece y se convierte en madre el reproche pasa a ser un reconocimiento y entiende lo difícil que resulta conciliar y el esfuerzo enorme que supone. Ahí es donde te da las gracias por lo que has hecho y es cuando entiendes que hay que apostar por esa relación. Por eso cantar o sacar un disco ya no es lo prioritario sino irme a Boston o ahora a Los Ángeles donde actualmente vive Ivana para estar cerca.

Hoy Corazón De ahí que tenga un pie en Estados Unidos y otro en España.

Paloma San Basilio Vivo a caballo. El año pasado estuve cuatro meses con mi hija y mis nietos y ahora me iré dos meses. Mi raíz en España la tengo en la casa que compré y estoy rehabilitando en El Puerto de Santa María y que se parece mucho a una que tuve en La Florida (Madrid). Precisamente estos días he dormido por primera vez en mi nueva casa.

Hoy Corazón Al final vendió la casa que tenía en Madrid. ¿Por aquello de aligerar?

Paloma San Basilio No me agarro al pasado y cuando hago las cosas, sobre todo cambios, es porque lo necesito y no siento vértigo. Hay veces que hasta yo misma me sorprendo y es que en cuatro años llevo tres casas distintas.

Hoy Corazón Hubo quien dijo que tanto cambio se debía a unos problemas económicos que arrastraba. ¿Es verdad?

Paloma San Basilio No sé de dónde surgió esa historia porque por suerte nunca he tenido problemas económicos. Lo que pasa es que cuando empecé a distanciar mi trabajo y pasar largas temporadas en Los Angeles decidí vender mi casa de Madrid porque lo que realmente me gusta es estar al lado del mar. Me he comprado una casa en Los Ángeles para estar con mi hija y mis nietos. Se trata de una residencia grande, con mucho terreno y piscina, y estoy encantada. Quise que esa fuera mi casa familiar y por eso me hace ilusión pasar temporadas allí. Cambié Madrid por Los Ángeles.

Hoy Corazón ¿Cómo se gusta más como madre o como abuela?

Paloma San Basilio Son papeles diferentes aunque cuando eres abuela es como una continuación de la maternidad. Cuando eres madre joven tienes que aprender sobre la marcha, pero cuando eres abuela ya sabes de qué va todo y lo afrontas de otra manera. Yo viví siempre con mi abuela y de ahí que valore tanto la relación abuela nietos.

Paloma San Basilio posa para 'Hoy Corazón'. pinit J. Gámez.

Hoy Corazón También tiene a su hermana Maite con quien siempre ha estado muy unida.

Paloma San Basilio Mayte ahora está en El Puerto dado que necesita ciertas ayudas porque está más delicada. Lo tengo todo perfectamente organizado para estar en todas partes y poder cambiar de casa sin gran complicación. Hoy para mí lo más complicado es ir al caserío que tengo en Navarra. Es una joya del siglo XVI que disfruto no veas cómo cuando puedo pasar unos días.

Hoy Corazón Hemos hablado de la Paloma madre, abuela, hermana… ¿y de la mujer?

Paloma San Basilio Es la misma que habla. Tengo amigos estupendos, una familia que quiero y una profesión estimulante. La mujer está en todas partes ya que no podría separarla del resto.

Hoy Corazón ¿Y el amor dónde se queda?

Paloma San Basilio El amor es una actitud ante la vida. Amo cada proyecto, quiero a las personas con las que comparto la vida, mi hija, nietos… el amor es una palabra que escribo con mayúsculas y en horizontal.

Hoy Corazón ¿Pero es verdad que está sola en cuanto a pareja se refiere?

Paloma San Basilio Hace mucho tiempo que decidí tener una independiente y estoy muy tranquila. Soy así y no puedo vivir de otra manera. Necesito mi espacio y no atarme a nada.

Hoy Corazón Suele decir que se va, pero nunca cumple su palabra...

Paloma San Basilio Dejé mi etapa más intensa porque quería estar más con mi hija, pero siempre he sentido el escenario como parte de mi vida y de ahí que haya hecho proyectos puntuales que te aseguro disfruto más. Ahora voy a hacer una gira por España que empezará en Sevilla el 6 de marzo y tengo muchas ganas. Quiero recorrer teatros por España y me apetece mucho disfrutar de este nuevo riesgo, como actriz, cantante y con mis cuadros en el escenario. Todas las 'palomas' a la vez.

Hoy Corazón Sabe que en el mundo gay es un icono y que tiene a su público de toda la vida.

Paloma San Basilio Mi público es de todas las edades, los de siempre, los hijos, los que me han escuchado y les he gustado… sé que hay fans jóvenes que sorprenden a sus amigos cuando dicen que me siguen y eso te da qué pensar.

Hoy Corazón Usted es madera de los artistas de largo recorrido que han viajado por carretera y sufrido de lo lindo.

Paloma San Basilio Lo de hoy es muy diferente. Lo bueno es que antes te daban tiempo para gustar y crecer profesionalmente. Hoy el artista surge muy de pronto como una explosión enorme, a veces desorbitado que no sé cómo pueden controlar, pero eso no es fácil para quien quiera tener una carrera de largo recorrido.

Hoy Corazón ¿Cuáles son sus amigos de la profesión??

Paloma San Basilio Perales, Juan Pardo, Emilio José, Raphael… Entre los actores grandes amigos han sido Paco Valladares, Pedro Osinaga y, por supuesto, Pepe Sacristán.

Hoy Corazón ¿Qué espera del 2020?

Paloma San Basilio Hace tiempo que no espero nada, ya que prefiero ser yo la que saque punta a la vida. Soy una gran curiosa y esa es mi actitud, no esperar a que la vida te sorprenda sino aprovechar cada oportunidad de vivir.

Hoy Corazón ¿Qué le queda por hacer?

Paloma San Basilio Una película y eso que he hecho más cosas de las que imaginaba. Te aseguro que me he metido en muchos charcos.

Hoy Corazón ¿Paloma se retira?

Paloma San Basilio Soy un ser ad libitum. No lo sé. Solo me dejo llevar por mi estado de ánimo.

Hoy Corazón ¿Qué le pone de los nervios?

Paloma San Basilio La gente impertinente, intolerante, los que se creen que sólo lo suyo es lo bueno, los que se quejan por todo…

Hoy Corazón ¿Qué le hace especialmente feliz?

Paloma San Basilio De muchas pequeñas cosas. Estar con una amiga, saber que voy a ir a ver a mis nietos, ir a comprar árboles para el jardín… Lo que no hay que hacer es quedarse parado.

Hoy Corazón ¿Con qué regalo acertaría?

Paloma San Basilio Con plantas o árboles. Tengo de todo y eso es lo que más me gusta. A Rocío Jurado le regalé un limonero en su boda con Ortega Cano y siempre me decía que se acordaba de mí cada vez que salía al balcón.