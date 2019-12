30 dic 2019 sara corral

Alba Díaz, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, y del torero Manuel Díaz 'El cordobés', ha pasado últimamente unos meses un tanto difíciles. Y es que la influencer, que se ha convertido en todo un icono , sorprendió a sus seguidores al contar su ruptura con Javier Calle, el que fuera su novio.

Hoy, la joven esta junto a su madre disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Te lo contamos.

"Que empiece lo bueno", escribía en su última publicación Alba, en la cual podíamos verla disfrutar de un soleado día en un barco con su familia. Fiesta, playa, sol, amor y mucha diversión, es lo que está caracterizando el viaje de la joven, que no sabemos si alargará hasta el año nuevo.

Sus padres se han convertido en un apoyo incondicional tras la ruptura que la joven ha tenido y por la que escribía: "Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser. Y el gracias a dios ha hecho esto posible. Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar".

Su padre también ha estado apoyando a la joven en todo momento, incluso por su cumpleaños quiso dedicarle unas tiernas palabras: "No entiendo como algunos padres pueden vivir sin el amor más grande, más puro y más verdadero... que es el amor que se siente por un hijo. Alba gracias por haberme enseñado a sentir ese amor, siempre serás mi pequeña".

Felices Fiestas Alba, disfruta de tu viaje.