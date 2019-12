30 dic 2019

La noticia causaba un sobresalto en el mundo entero el pasado viernes. Ari Behn, el que fuera marido de Marta Luisa de Noruega y padre de sus tres hijas, había sido hallado sin vida. Se la había quitado, tal y como se informaba desde el principio, nada más saltar la información a la luz pública.

La casa real noruega, de la que formó parte, no tardó en escribir un mensaje de condolencias. "Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante años y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos suyos. Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestros nietos hayan perdido a su querido padre y tenemos una profunda compasión por sus padres y sus hermanos, que han perdido a su querido hijo y hermano", se podía leer en ese comunicado real.

Ahora ha sido su actual pareja, Ebba, quien se ha pronunciado sobre esta muerte. Lo ha hecho en Instagram, con un emotivo mensaje escrito junto a una imagen en la que aparecen ambos. "Eres el ser humano más loco, bello, fuerte y complejo. Siempre estaré contigo, mi amado Ari. Y sé que estarás conmigo durante el resto de mi vida; me cuidarás y me animarás hasta que nos volvamos a ver. Sé que me cuidaste hasta el final", comienza.

Siempre estaré agradecida que me dejaras cuidarte"

"Estoy eternamente agradecida de estar tan cerca de ti. Siempre estaré agradecida que me dejaras cuidarte y sentir que tu corazón late cada noche de todos nuestros días. Ahora tu corazón está en reposo, pero golpeará mi cuerpo con fuerza para siempre. Afortunadamente, sabías todo esto y cuánto te amaba porque te lo decía todos los días. Haré todo lo que prometí hacer gracias a que me hiciste pensar que podría", continúa la abogada con la que compartía su vida.

Esta remata agradeciendo todo el cariño y el apoyo que ha recibido estos días, en el momento más complicado que recuerde: "Gracias a todos los que se preocupan por mí. Estoy eternamente agradecida por todo el apoyo".

Lo cierto es que, a pesar de que estaba atravesando un buen momento laboral (y por lo que se deduce de las palabras de su novia, también en lo sentimental), Ari siempre estuvo atormentado por los demonios de su cabeza. Unos problemas psicológicos de los que no había tenido problema en hablar.

En 2009, en una entrevista antes de separarse de Marta Luisa (calificó ese punto y final como una especie de muerte), confesó en la prensa noruega: "Lo único que temo es que esta enfermedad me impida completar el proyecto que he empezado con mi esposa. Tenemos tres hijas y quiero que crezcan y se conviertan en personas independientes, inteligentes, con empatía y sentido de la realidad".

Ese y todos los proyectos se frenaron de golpe la pasada semana. Behn decidió terminar con su vida y dejar a sus hijas huérfanas y a Ebba con el corazón roto.