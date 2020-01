2 ene 2020 sara corral

Alba Carrillo se convirtió en la segunda finalista de 'GH VIP 7', y es que su concurso dio mucho de lo que hablar. Sobre todo, por la fuerte s palabras que la joven dijo de su amigo y compañero, Miguel Frigenti, y que ha día de hoy están suponiendo un grave problema entre ellos.

Ahora, que l a joven ha salido de la cosa y ha vuelto a su puesto de trabajo, se ha enfrentado con él, y ambos han protagonizado una de las peleas más grandes de la historia de la televisión. Te lo contamos.

Ambos coincidieron en el plató de 'Ya es mediodía' y fue ahí donde bajo las preguntas de Sonsoles Ónega, las chispas comenzaron a saltar. "Amor no ha habido nunca. Tampoco hemos sido amigos. Creo que se puede comentar todo, pero con educación. Tampoco pasa nada. Yo voy a seguir viniendo a mi puesto de trabajo. Tampoco tenemos que ser amigos", comenzaba diciendo Alba.

Miguel quiso contestar a esas palabras en su defensa diciendo: "Yo a lo mejor me he equivocado en el término mierda al final del concurso, lo reconozco. Cronológicamente es ella la que hace la broma una y otra vez para que yo abandone el programa". Tras estas palabras, la discusión ha ido cada vez a más.

"A mí se me conoce por comentar un concurso. A mi una persona que me llama hijo de p* y no tiene la educación de pedir disculpas… pues no tengo nada de qué hablar", sentenciaba Miguel muy enfadado.

Alba, muy enfurecida, le contestaba: "Has dicho que si telefonsi, telefeliciano, te has metido con todo, tu amiga Adara todo lo ha dicho bien… ¿Eso es ser un buen comentarista de realities?". A lo que Miguel contestó: "A ti se te conoce por vender tus rupturas sentimentales".

Sonsoles, que era incapaz de hacer que los dos colaboradores dejaran de discutir, tuvo que finalizar el encuentro tras el comentario que Alba hizo cuando Miguel la llamó "clasista".

"Yo no soy clasista, que yo cuando llego a la redacción saludo a todos mis compañeros. Sin embargo, tú cuando llegas te metes en la reunión y esperas a que te traigan el bocadillo", fueron las palabras de Alba.