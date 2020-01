3 ene 2020 sara corral

Tras su salida de 'GH VIP 7', la finalista Alba Carrillo se está enfrentando a numerosos frentes abiertos que la dejaron su paso por el concurso. Alba, que se autodefine como un torbellino, no ha parado ni un segundo tras su vuelta a la realidad, eso si, siempre acompañada de su madre.

Hoy, la ex de Fonsi Nieto, le ha querido dedicar unas tiernas palabras.

"Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciendo 'Te quiero mi amor' y siempre te querré. Se hace nítido el silencio incierto el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiero decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo", escribía Alba al pie de foto de esta imagen con la que le dedicaba la letra de una famosa canción de 'Maldita Nerea'.

Y es que, tras el fuerte encontronazo que Alba ha tenido con su compañero Miguel Frigenti, su único apoyo ha sido su madre. Miguel y Alba protagonizaron uno de los momentos más duros de la televisión con declaraciones como: "A mí se me conoce por comentar un concurso. A mi una persona que me llama hijo de p* y no tiene la educación de pedir disculpas… pues no tengo nada de qué hablar".

O fuertes acusaciones como : "Has dicho que si telefonsi, telefeliciano, te has metido con todo, tu amiga Adara todo lo ha dicho bien… ¿Eso es ser un buen comentarista de realities?" o "Yo no soy clasista, que yo cuando llego a la redacción saludo a todos mis compañeros. Sin embargo, tú cuando llegas te metes en la reunión y esperas a que te traigan el bocadillo".

Menos mal que Alba cuenta con el apoyo incondicional de su madre.