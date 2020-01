3 ene 2020 sara corral

El 2019 ha sido para la hija de Chiquetete y Raquel Bollo una montaña rusa, y es que Alma ha experimentado muchos cambios durante estos últimos meses. En verano, una gran noticia se filtraba y dejaba a la madre de la joven sin palabras, Alma estaba embarazada.

Reconocido por la propia Raquel, la noticia le sentó al principio como una jarra de agua fría, sin embargo, ahora no puede estar más feliz.

Alma, que además de independizarse junto a su novio se ha hecho 'influencer', ha comenzado un nuevo proyecto con un canal propio en Mtmad. La joven utiliza esta plataforma para enseñarle a sus seguidores su día a día y su vivencia dentro del embarazo. Hoy, nos ha sorprendido un capitulo de lo más sexy y emotivo.

A pesar de las dificultades del embarazo, Alma ha compartido con sus seguidores toda su progresión. "Estoy ganando peso y lo llevo bastante mal. Pero estoy gratamente sorprendida de cómo pensaba que me iba a poner a como estoy. Sólo he cogido unos 6 o 7 kilos y la médica me dice que está genial que prácticamente he ido a kilo por mes. No lo llevo muy bien porque no me puedo poner mis vaqueros", decía la joven en uno de sus últimos episodios.

Alma ha posado junto a su novio en esta sesión fotográfica. pinit instagram

La joven ha decidido retratar la recta final de su embarazo con esta bonita sesión de fotos que ha compartido junto a su chico, Juan José. Durante la emisión del programa, Alma declaraba: "Vamos a hacerlo todo negro porque nos encanta el negro".

A pocos meses para que la pequeña Jimena nazca, Alma y Juan están poniendo todos los preparativos a punto. Enhorabuena pareja.