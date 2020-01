5 ene 2020

"Poder vivir de lo que escribo". Ese es el deseo de Nacho Montes para el 2020 y lo hace justo ahora que está saboreando las mieles del éxito con las ventas de su última novela 'El hijo de la costurera', una ficción sobre los amores del gran Cristóbal Balenciaga. Pues de amores y desencuentros es de lo que nos habla a calzón quitado y con la sinceridad que le caracteriza.

Hoy Corazón Va por la tercera edición de 'El hijo de la costurera'. Imagino el subidón que siente. ¿Qué o quién le animó a escribir sobre Balenciaga?

Nacho Montes Fue una propuesta de la editorial La Esfera. Querían retarme con una ficción sobre la vida Balenciaga. Hay biografías, ensayos y documentales, pero faltaba una novela y eso es lo que me animaron a hacer y lo que me fascinó desde un primer momento. Evidentemente, muchos de los personajes que aparecen están basados en personas reales, pero hay otros que no y que han surgido de cosas que creo podrían haberle pasado perfectamente. La cercanía en el tiempo y el conocimiento que hay sobre Balenciaga dificultaba en cierta manera hacer una novela, pero lo he hecho sin querer molestar a nadie, con muchísimo respeto y cariño e incluso engrandeciendo todo aquello que creía necesario. He estado casi un año dedicado solo a documentarme sobre el mundo de Balenciaga a principios de siglo, con sus costumbres y sus gentes. Fue el mayor arquitecto de la historia de la moda y así está reconocido por otros grandes como fueron Chanel, Dior o Givenchy que siempre reconocieron su grandeza. Sin embargo fue un hombre desdichado en su vida personal. Era homosexual y no pudo vivir su felicidad al completo ya que en esos años estaba proscrito. Solo cuando viajaba a Francia con sus amigos podía vivir sus amores. Tuvo una vida profesional brillante y una vida personal muy negra.

Hpy Corazón En la novela habla de dos grandes amores, y los ambos coinciden en que sus madres son aristócratas.

Nacho Montes Hugo, ficticio, pero en cuya madre me he basado en la figura de la marquesa de Llanzol, y Waszlo, el amor real que tuvo, que además fue su mentor y quien muere de un infarto tras compartir su vida durante 20 años con Balenciaga, dejándole viudo con algo más de 50 años.

Hoy Corazón ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del maestro tras indagar en su vida?

Nacho Montes El sufrimiento que nadie conoce de su vida. Solo sabía de su obra textil, pero al indagar en su vida entiendes que hay un hombre que vive en la oscuridad. Falta luz en sus relaciones y eso me da pena.

Hoy Corazón Supongo que como tantos homosexuales de esos años.

Nacho Montes Encima él vivía en el norte de España y en una sociedad rancia. Era el hijo de una costurera y con 11 años empezó a triunfar entre las clientas de su madre y a vivir su homosexualidad de forma oculta. Hasta en su obra se nota esa época negra en sus primeros diseños.

He disfrutado como un enano escribiéndolo"

Hoy Corazón Imagino que habrá disfrutado describiendo esos momentos de corte y confección, de tejidos...

Nacho Montes He disfrutado como un enano. Me encanta la moda y aunque los estilistas analizamos las tendencias y lo que vemos, para este libro he tenido que aprender y estudiar mucho y he tenido la suerte de contar hasta con algunas costureras que trabajaron para Balenciaga en sus años de París. No imaginas lo fascinante que ha sido conocer esos testimonios y aprender tanto.

Hoy Corazón ¿Cuánto hay de usted en esas páginas?

Nacho Montes Mucho. La relación de Balenciaga con su madre está basada en la mía. Me he inspirado en mis años de adolescente cuando me sentaba en el sofá del cuarto de mi madre para ver cómo se arreglaba ante el tocador ya que fue femenina y cuidadosa. Ese amor puro de madre e hijo que narro en estas páginas es el que siempre he sentido en mi casa y que mantengo en mis recuerdos. También en los amores de pareja he tirado de mi archivo personal, tanto los serios como los frívolos, por lo que hay mucho de mí en todo lo que escribo. De ahí que gran parte de la piel de Balenciaga soy yo.

Hoy Corazón Los dos adoraban a sus madres pero la diferencia es que usted se quedó huérfano de madre muy pronto.

Nacho Montes Mi madre murió con 54 años y yo tenía 32. Esa ausencia la he suplido con mis hermanas y también al lado de mi abuela, que murió muchos años después con más de 90, y por supuesto, con mi padre.

Hoy Corazón Me decía que sus amores también salen a la luz para escribir esos momentos pasionales de Balenciaga.

Nacho Montes Es que incluso yo también he padecido el sentimiento de represión sobre la homosexualidad. Aunque mi época es mucho mejor que la suya, ya que nací en los años 70, en mi infancia aún quedaba la resaca de Franco y no había la libertad de hoy. En el colegio no podía decir que era homosexual ya que era el 'maricón' del colegio. La época de Balenciaga fue oscura pero algo de eso viví en mi juventud y puedo entender lo que él pasó.

Nacho Montes posa con su libro, 'El hijo de la costurera'. pinit alberto bernárdez.

Hoy Corazón ¿Podría decirse que es un hombre marcado por una infancia de sufrimiento por su orientación sexual?

Nacho Montes No lo recuerdo como algo traumático porque tengo una personalidad fuerte y un ego altísimo que impedía me afectara cualquier burla. No tengo estigmas, pero no es porque no me hayan humillado sino porque no me ha afectado. Siempre he estado por encima del bien y del mal.

Hoy Corazón Usted ha sido claro en sus amores. En su día habló de la pérdida de su pareja y hace tres años anunció su ruptura con el que había sido su novio durante casi dos años llegando a protagonizar hasta un 'reality' en Mediaset.

Nacho Montes Hace siete años que murió Justin y después con Roger estuve cerca de un año y medio aunque ya llevo tres soltero. Al poco de estrenar estado me ofrecieron este trabajo. He estado volcado en este libro y no he echado de menos nada.

Hoy Corazón ¿Un hombre tan pasional cómo gestiona estar solo?

Nacho Montes Realmente salí dolido de mi última relación y aunque nunca he hablado de este asunto es verdad que no creo que Roger se portara bien. Además las familias estaban involucradas y eso hace mas complicada la ruptura. Yo pasaba todos los fines de semana y fiestas con mis suegros, él también estaba con mi gente y es que éramos dos adultos, por tanto una relación asentada donde se involucró a más miembros.

Hoy Corazón ¿Qué pasó realmente?

Nacho Montes Pues que hubo desencuentros en la pareja y, sin entrar en detalles, te diré que cuando cierro una puerta es de forma definitiva. Roger quería otro estilo de ver las cosas que yo no iba a compartir. No soy rencoroso, pero sí de finales definitivos. Él quiso tomar unos caminos que no me gustaban y ahí acabó todo. Los 400 kilómetros que nos separaban tampoco ayudaron. Nuestras expectativas de vida eran diferente

Hoy Corazón ¿Diría que es un bloqueo emocional?

Nacho Montes Más bien que salí escaldado y que con los años te cuesta más emprender otra relación y más cuando trabajas en los medios, porque luego siempre dudas si van de verdad o buscan tu fama. He estado tranquilo con mi novela y no estoy cerrado al amor, pero tampoco es mi preocupación. A mi gran amor lo conocí en un avión y quién sabe qué me depara la vida. Sé que hasta que me muera puedo volver a enamorarme, pero no me angustio. Llegará cuando tenga que llegar.

De 2020 espero que aparezca un señor maravilloso que haga saltar chispas"

Hoy Corazón Vive solo en la sierra de Madrid.

Nacho Montes Hay quien piensa que vivo aislado en una montaña pero para nada. Tardo 25 minutos en estar en el centro y voy casi todos los días a hacer mis gestiones. Toda mi familia está al lado, igual que mis amigos de la infancia. Me gusta viajar y me encanta volver a mi casa tras pasar un día en la locura de Madrid que cada día me parece más un auténtico caos. No puedo con el bullicio. Ya soy poco fiestero y prefiero salir allí que encima no tengo ni qué conducir.

Hoy Corazon ¿Qué espera del 2020?

Nacho Montes Que la novela vaya tan bien como ahora. Nada me gustaría más que poder vivir de mis libros para poder estar encerrado en mi casa preparando novelas. Es un sueño, pero nunca se sabe. Puestos a pedir, también que aparezca un señor maravilloso que haga saltar chispas.