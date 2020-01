6 ene 2020

Rosa Benitono deja de sorprender a sus seguidores en Instagram. ¿La prueba? Una de las últimas imágenes que ha publicado en la red social junto a un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

La cantante ha publicado una foto con su sobrina Gloria Camila en la que ha puesto en su lugar a Sofía Suescun, su mayor enemiga íntima desde que comenzara una relación con su ex novio, Kiko Jiménez.

"Brindemos por la gente que no te olvida. Para que hablen de ell@s, ell@s tienen que hablar de ti. ¡Te necesitan! Sin ti no son nada. Felicidades porque por donde pasas dejas huella", escribía Rosa junto a a la imagen. Y añadía tras ver todos los comentarios: "Madre mía, qué de gente hay picada si yo no he nombrado a nadie. Aquí el que se pica... ajos come".

La excuñada de Rocío Jurado ha sacado sus garras para defender a Gloria del último ataque de la hija de Maite Galdeano. Sofía Suescun habló en 'Socialité' de David, el actual novio de Gloria Camila y aseguró que sabe muy bien quién es: "David es uno de los chicos con los que Gloria le ponía los cuernos a Kiko".

La hija de Ortega Cano no se ha pronunciado sobre estas palabras y tampoco ha hablado sobre su nueva ilusión, pero con el apoyo de su tía y de todos sus fans, no necesita nada más.