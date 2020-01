8 ene 2020 sara corral

Paz Padilla ha sido noticia estas Navidad por diferentes motivos, y es que su protagonismo en las Campanadas no ha pasado para nada desapercibido. Numerosas críticas han caído sobre la humorista a raíz de su moño y su vestido, ayer mismo, ella alegaba:"Yo quería ir graciosa, no guapa, guapa no soy no ni lo voy a ser".

Paz, que habitualmente sorprende a sus seguidores de Instagram con curiosas y divertidas anécdotas, hizo ayer una de las suyas comparando su traje con el que llevó puesto es los actos pasados la Reina Letizia. Entre risas, sus seguidores no podían creerse el ingenio que la presentadora tiene constantemente.

Y es que Paz no solo es una gran humorista, si no que también se le dan muy bien las manualidades. Estos Reyes, como ya se ha convertido es casi una tradición, Paz ha sorprendido a todos sus seguidores con sus increíbles modelos de presentación para regalos.

"Te has superado un año más mamá. Gracias por hacerme creer en la magia. Mi mejor regalo año tras año siempre eres tú. Te quiero", escribía su hija Anna a través de Instagram donde colgaba el último gran modelo que la humorista había creado: un trineo gigante.