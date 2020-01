8 ene 2020 sara corral

Laura Escanes está más que acostumbrada a estar constantemente en el punto de mira, y es que son ya muchas veces las que la joven se ha visto envuelta en diferentes polémicas. Hoy, cuando se ha despertado ha visto algo que no podía creerse, y no ha dudado en contestar.

La influencer ha denunciado a un medio que la había acusado de haber sido insultada por hablar a su hija, Roma en catalán. La joven, muy dolida, no ha dudado ni un instante en contestar a estas acusaciones.

"Pues yo no he recibido nada, las respuestas al stories me hubieran llegado a mi y no me ha llegado nada y yo tampoco he dicho nada. ¿Se lo inventan? ¿Son ganas de crear polémica? ¿Cuándo les falta información se la inventa? Como si le quiero hablar en francés, en italiano o en inglés, o en catalán o en castellano. No entiendo nada", decía muy molesta.

Acostumbrada a este tipo de polémicas, la mujer de Risto Mejide ha desmentido todo y ha seguido con su vida haciendo caso omiso al resto de críticas. A su vuelta Nueva York, la joven retoma su rutina junto a toda su familia.