9 ene 2020

Compartir en google plus

La imagen de Can Yaman sin barba y con el pelo corto, ha dado la vuelta al mundo en los últimos días gracias al poder indiscutible de las redes sociales. El look del actor turco distaba mucho de ese que lució, mientras despachaba con la mejor de sus sonrisas a los fan españoles, a su paso por Madrid en noviembre.

En un primer momento, nadie entendía qué había pasado para que el actor de telenovelas turcas, que se ha hecho con un hueco en el corazón de los telespectadores europeos, hubiese tomado esta decisión tan drástica a comienzos de año. Y no, no tiene nada que ver con una promesa o con querer dejar su vida atrás este 2020.

La explicación es tan sencilla como que Yaman tiene que cumplir con el servicio militar obligatorio en Turquia. Y, para ello, se le ha exigido que se rape la cabeza y que haga desaparecer todo rastro de pelo de su cara. Ese, y no otro, es el motivo de que Can no tenga ni el más mínimo parecido a aquel hombretón que pisó nuestra capital (algunos, en cambio, le encuentran similitudes con el presidente Pedro Sánchez).

Esta es la imagen de Can Yaman con nueva imagen que ha impactado en las redes sociales. pinit

Tras su visita a nuestro país, uno de sus representantes salió a la palestra para advertir que Can necesitaba tomarse la fama con más calma y que se cancelaba la grabación de la telenovela que tenía en espera. Quizás este periodo cumpliendo con las obligaciones de su país, le sea favorable para hacer ese punto de inflexión que se le demanda desde su entorno.