Paula Echevarría ha comenzado el año con muy bien pie, y es que tras haber dado por cerrado a un año de lo más espectacular, la actriz ha decidido ponerse nuevas metas y retos para este año, y hoy ha desvelado uno de ellos.

"No se si seré capaz de cumplir el propósito que me he marcado para este 2020", escribía la actriz en su última publicación donde se la podía ver junto a su teléfono con un mensaje claro: "Hablar mejor inglés".

Paula ha cerrado un año de intensidad y cambios, como ella misma dijo: "Todo lo que nos molestamos, enfadamos, disgustamos a lo largo del año por algo que no 'salió bien', que no nos 'gustó', que nos 'defraudó' ...". Ha querido olvidar todo esto cerrando el año solo con buenos recuerdos. "Solo puedo acordarme de cada día que recibí un beso, un te quiero.. cada día que desperté sin ningún dolor, viendo el sol o la lluvia, que más da".

Hasta el momento, todo lo que Paula se ha propuesto lo ha conseguido, así que tenemos muy claro que esta nueva meta será un reto muy fácil para ella. De momento, la actriz está retomando su rutina tras unas intensas Navidades.