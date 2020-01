10 ene 2020 sara corral

Sandra Barneda ha tenido un año de lo más intenso, y es que tras abandonar uno de los programas más vistos ('GH'), la ruptura con la que fuera su pareja, Nagore Robles, fue el último acontecimiento que sacudió a la joven.

Aun desvelando que ha pasado muy malos momentos, Sandra abre este nuevo año con ilusión y nuevos proyectos. Y hoy, ha decidido hablar de ellos y de su pasado.

La presentación de este nuevo programa donde cinco parejas convivirán con cinco solteros para poner a prueba su amor, ha sido el lugar idóneo para sincerarse. "He tenido unas navidades muy buenas", comenzaba diciendo la presentadora.

"A mí, las navidades siempre me revuelven un poco emocionalmente por ese efecto de la felicidad puesta en un neón, y al final te revelas y dices, pues no soy feliz, me encierro en casa", continuaba relatando bajo las preguntas de la periodista

Fue entonces cuando le tocó hablar sobre el amor y, como no, sobre su expareja de la que anunció sentirse orgullosa por todo lo que está consiguiendo. Sin embargo, Sandra pone la vista en el futuro y no le cierra las puertas a nuevos amores. "Estoy feliz, pero una nunca se cierra al amor, no puedes cerrarte porque cuando te enamoras, te enamoras", aclaraba la joven.

Suerte Sandra, seguro que este nuevo proyecto laboral es todo un éxito.